Neues Bistro am Flughafen Klagenfurt

Nach einer intensiven Umbauphase wurde heute am Flughafen Klagenfurt das neu gestaltete Bistro mit dem Namen „UDO & ROY“ - in Anlehnung an zwei Wörthersee-Ikonen - offiziell vorgestellt.

Passend zum neuen Look gibt es ab nun auch ein erweitertes kulinarisches Angebot von Frühstücksvarianten wie etwa „Merci Chérie“ über kalte und warme Snacks bis zu frischen Mehlspeisen und natürlich Getränken. „Aber bitte mit Sahne“ steht ebenso auf der Karte wie „Roy’s Choice“.

Das Bistro wird vom Flughafen Klagenfurt betrieben und verfügt über 60 Sitzplätze im Innenbereich und 50 Sitzplätze auf der ebenfalls erneuerten und vergrößerten Terrasse direkt neben dem Haupteingang des Terminalgebäudes. Mit Design und Umsetzung wurde das Kärntner Unternehmen WERKBANK betraut.

„UDO & ROY“ erwarten gerne Gäste zu folgenden Öffnungszeiten: tägl. 06:30 – 19:00 Uhr (Sonntag: 07:30 – 19:00 Uhr)

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über das neue gastronomische Angebot am Standort: „Das erste Feedback unserer Gäste zum neuen Bistro ist äußerst positiv, vor allem die regionale Kulinarik und das großzügige Platzangebot in modernem Design werden geschätzt. In der Planung haben wir Wert auf lokale Unternehmer und heimische Materialien gelegt – UDO & ROY soll nicht nur ein angenehmer Ort des Verweilens vor einer Reise oder bei der Rückkehr nach Klagenfurt sein, sondern vielmehr eine Visitenkarte des Flughafens und der Region. In Zukunft planen wir auch After-Work-Events mit Live-Musik, um vermehrt Kärntnerinnen und Kärntner bei uns begrüßen zu können.“

Der Flughafen Klagenfurt wird durch Austrian Airlines ganzjährig mit bis zu 13 wöchentlichen Direktflügen im Tagesrand an den Hub Wien angebunden. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind über 80 Ziele in ganz Europa und weltweit mit attraktiven Transferzeiten an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden. Im Winter 2024/25 erweitert Austrian das Angebot und fliegt bis Ende März 2025 jeweils samstags die Strecke Hamburg – Klagenfurt direkt.

Ryanair verbindet Klagenfurt ganzjährig mit 2 wöchentlichen Direktflügen mit London-Stansted und im Sommer (bis Ende Oktober 2024 und wieder ab Ende März 2025) mehrmals wöchentlich mit Alicante und Palma de Mallorca.

Gruber Reisen verlängert den diesjährigen Sommer noch mit einem Sondercharter nach Madeira im Oktober 2024.

Details zum aktuellen Flugplan unter www.klagenfurt-airport.at

(red / KLU)