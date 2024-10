Emirates: Verbot von Funkgeräten und Pagern

Wie die Fluglinie mitteilte, sei es allen Reisenden verboten, auf Flügen von Emirates "Pager und Walkie-Talkies in ihrem Gepäck oder in der Kabine mitzuführen". Hintergrund ist, dass es Israel in einem Husarenstück gelungen war, tausende Pager und Funkgeräte der islamistischen Terrororganisation Hisbollah mit Sprengstoff zu präparieren und zur Explosion zu bringen. Dadurch konnten knapp 40 Terroristen getötet und tausende weitere zum Teil schwer verletzt werden. Es ist völlig unklar, ob und wie viele weitere Pager bzw. Funkgeräte in der Region möglicherweise noch mit Sprengstoff präpariert sind.

Angesichts der von der Islamischen Republik Iran und der vom Iran finanzierten libanesischen Terrororganisation Hisbollah zu verantwortenden Eskalation der Lage im Nahen Osten, hat Emirates ihre Flüge in den Iran und den Irak vorerst bis zum 8. Oktober ausgesetzt. Flüge nach Beirut werden bis mindestens 15. Oktober nicht durchgeführt.

(red)