Flugsportzentrum Spitzerberg lädt wieder zur großen Flugschau

Am 28. und 29. September geht das Flugplatzfest am Spitzerberg mit großer Airshow über die Bühne - bei freiem Eintritt.

Am Wochenende 28./29. September heißt es am Spitzerberg wieder "Fly with me". Das besonders familienfreundliche Flugplatzfest samt fulminanter Airshow geht dann nämlich wieder über die Bühne.

Der "rote Baron vom Spitzerberg" ...

Täglich ab 10:00 Uhr geplantes Rahmenprogramm (Änderungen vorbehalten)

Mitfluggelegenheit mit Hubschrauber und Antonov II – dem größten Doppeldecker der Welt .

mit Hubschrauber und . Selbst fliegen im Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeug

für Helikopter und Segelflugzeug Präsentationen Oldtimer Fahrzeuge, Segelflugzeuge

Fahrzeuge, Segelflugzeuge Präsentation Polizei– und ÖAMTC-Hubschrauber (Static Display)

(Static Display) Hangar Führungen

Prosecco Prinzessinn & Tombola mit Reise- & Flug-Gutscheinen

& Tombola mit Reise- & Flug-Gutscheinen Gemütliches Beisammensein – Open End, die Gastlichkeit am Flugplatz

Ab 14:00 Uhr: AIRSHOW (ab ca. 16:00 Uhr Fortsetzung der Rundflüge und des Programmes bis 18:00 Uhr)

Flugvorführungen:

EINTRITT: Freie Spende!

(red / FSZ Spitzerberg)