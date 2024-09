Ob Winterlandschaft oder Wüstenmetropole – der Eurowings Winterflugplan 2024/25 bietet Reisenden mehr Vielfalt als jemals zuvor. Deutschlands größter Ferienflieger hat sein Angebot in den kommenden Monaten von Oktober bis März massiv ausgebaut und fliegt auf 344 Strecken zu rund 120 Zielen in 37 Ländern.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Freuen dürfen sich dabei insbesondere Fans des Wüstenemirats Dubai: Nach den erfolgreichen Streckenaufnahmen im vergangenen Jahr verdoppelt Eurowings jetzt die Frequenzen in die Metropole am Golf: Ab dem 27. Oktober geht es täglich ab Berlin nach Dubai und in Spitzenzeiten bis zu viermal wöchentlich ab Stuttgart. Als dritter Abflughafen Richtung Dubai kommt im Winter 2024/25 erstmals Köln-Bonn dazu. Eurowings startet dann dreimal pro Woche vom Rheinland an den Golf. Neues Ziel im Winterprogramm 2024/25 ist die Stadt Jeddah in Saudi-Arabien, die Eurowings dreimal wöchentlich ab Berlin und Köln-Bonn anfliegt. Ergänzt wird das Angebot von zwei wöchentlichen Verbindungen zur ägyptischen Hauptstadt Kairo, die Eurowings erstmals mit Düsseldorf verbindet. Neben der Angebotserweiterung in Richtung Süden trägt Eurowings gleichzeitig der ungebrochenen Reiselust nach Nordeuropa Rechnung: Fluggäste ab Stuttgart und Hamburg profitieren von neuen Verbindungen nach Finnland und Norwegen.

Das Winterprogramm 2024/25 ab den Eurowings Basen in Deutschland:

Ab Berlin

Insgesamt 36 Direktziele

Highlights: Täglich nach Dubai und neu im Flugplan zweimal wöchentlich nach Faro sowie dreimal nach Jeddah.

Ab Düsseldorf

Insgesamt 91 Direktziele

Neu im Flugplan: zweimal wöchentlich nach Kairo.

Ab Hamburg

Insgesamt 60 Direktziele

Neu im Flugplan: sechsmal pro Woche nach Nürnberg und jeweils zweimal pro Woche nach Rovaniemi, Kittilä sowie Thessaloniki.

Ab Hannover

Insgesamt 9 Direktziele

Highlight: 18 Mal nach Mallorca während der Weihnachtsferien.

Ab Köln

Insgesamt 47 Direktziele

Neu im Flugplan: dreimal wöchentlich nach Dubai und Jeddah.

Ab Nürnberg

Insgesamt 8 Direktziele

Neu: einmal pro Woche nach Madeira.

Ab Stuttgart

Insgesamt 56 Direktziele

Highlights: bis zu viermal wöchentlich nach Dubai und neu ab Januar zweimal wöchentlich nach Rovaniemi und Tromsø.

Wachstum auch an internationalen Eurowings Basen

Nicht nur Eurowings Gäste ab Deutschland dürfen sich auf eine große Angebotsvielfalt freuen. Auch Passagiere aus Tschechien (Prag) profitieren im Winter 2024 von weiteren Flügen nach Alicante auch über den Sommerflugplan hinaus. Ab Stockholm gibt es mehr Flüge nach Berlin und Prag. Ab Palma de Mallorca gibt es künftig noch häufiger Direktverbindungen nach Deutschland und Österreich (Köln, Dortmund, Berlin, Stuttgart und Salzburg).

