Eurowings führt Kaufoption von nachhaltigem Kerosin (SAF) an Bord ein

Für 19,50 Euro können Gäste Beitrag zum nachhaltigeren Fliegen leisten – und erhalten einen Bio-Smoothie on top. Kritiker sprechen von einer modernen und besonders Form des "Ablasshandels", wie ihn die katholische Kirche im Mittelalter praktizierte.

Als erste Airline weltweit führt Deutschlands größter Ferienflieger eine Kaufoption für nachhaltiges Kerosin während des Fluges ein: Mit dem Kauf des neuen Bio-Frucht-Smoothies „SAFt“ im Wings Bistro können Gäste ab sofort für 19,50 Euro die flugbezogenen CO₂-Emissionen einer durchschnittlichen Eurowings Streckenlänge ausgleichen. Dabei setzt sich die Kompensation aus zwei Bestandteilen zusammen: Nachhaltige Flugtreibstoffe (SAF – Sustainable Aviation Fuel) reduzieren 10 Prozent der flugbezogenen CO₂ Emissionen. Die verbleibenden 90 Prozent der flugbezogenen CO₂ Emissionen werden durch den Beitrag zu einem hochwertigen Klimaprojekt-Portfolio mit den Partnern myclimate, Climate Partner und SQUAKE kompensiert.

SAFt als Wortspiel zielt darauf ab, Gäste während des Fluges über SAF zu informieren und den nachhaltigen Flugkraftstoff zum Kauf anzubieten. Eurowings Reisende können so unkompliziert auch spontan einen Beitrag zum nachhaltigeren Fliegen leisten, so die Airline in einer Aussendung.

Auch der neue Eurowings Smoothie steht ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit: Das Biogetränk von kraftschluck wird in Deutschland hergestellt und hat keinen Zuckerzusatz. Kraftschluck ist ein junges Start-up aus Nürnberg, das die Herkunft der Früchte zu 99,9 % aus deutscher biologischer Landwirtschaft mit kurzen Transportwegen garantiert. Zusätzlich zur neuen SAFt-Option an Bord besteht weiterhin das Angebot eines CO₂-Ausgleichs mit Planet Blu vor dem Flug: Dies ist für alle Eurowings Gäste vorab über die Website www.eurowings.com buchbar.

Tatsächlich werden Smoothies zwar gerne als gesund beworben, in der Regel sind die meisten Smoothies jedoch wahre Zuckerbomben und damit alles andere als gesund. Wie viel Zucker der Eurowings-Smoothie enthält, stand nicht in der Presseaussendung des Konzerns.

(red / EW)