Sicherheitsbedenken: Emirates streicht Flüge in den Iran

Wegen der von der Islamischen Republik Iran zu verantwortenden Eskalation im Nahen Osten setzt Emirates ihre Flüge in den Iran, den Irak und nach Jordanien für mindestens zwei Tage aus.

Die Islamische Republik Iran hat, wie berichtet, seit April Israel zweimal mit hunderten Raketen beschossen und gilt seit Jahrzehnten als Unterstützer des internationalen Terrorismus. So führten auch im Fall des Pan Am Anschlages von Lockerbie Spuren zu den radikal-islamischen Mullahs in Teheran.

Durch ihren jüngsten Raketenangriff auf Israel und die Unterstützung der islamistischen libanesischen Terrororganisation Hisbollah hat die Islamische Republik Iran die fragile Situation im Nahen Osten weiter eskaliert. Sogar die arabische Fluglinie Emirates streicht als Konsequenz aus der verschlechterten Sicherheitslage alle Flüge nach Teheran (Iran), Basra, Bagdad (Irak) und Amman (Jordanien) für den 4. und 5. Oktober.

