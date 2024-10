Kampf gegen islamistischen Terror: Israel greift russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien an

Der Terrorstaat Russland unterhält mehrere Basen in Syrien, das wiederum den Terror gegen Israel seit Jahrzehnten unterstützt. Jetzt flog Israel in seinem Verteidigungskampf erstmals einen Luftangriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien.

Wie russische Militärblogger nahezu panisch berichten, habe Israel in der Nacht den russischen Militärflughafen Hmeimim aus der Luft angegriffen. Dabei handelt es sich um eine Basis der russischen Luftstreitkräfte in Syrien, gelegen im nördlichen Bereich des Internationalen Flughafens Basil al-Assad von Latakia im Westen des Landes. Er wurde am 30. September 2015 in Betrieb genommen und ist nur für russische Militärangehörige zugänglich.

Kurz zuvor hatte die Boeing 747-200F, EP-FAB, der iranischen Qeshm Fars Air einen Flug von Teheran dorthin durchgeführt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Frachter eine Waffenlieferung für die muslimische Terrororganisation Hisbollah an Bord hatte. Ende September verhinderte Israel in letzter Minute - wie berichtet -, dass die Maschine in Beirut landen konnte. Qeshm Fars Air steht den sogenannten Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran nahe, die von einigen Staaten als Terrororganisation eingestuft wurden. Auch die Islamische Republik Iran selbst unterstützt und begeht seit Jahrzehnten Terroranschläge.

(red)