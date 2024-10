Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Im Jahr 2024 feiert die FACC ihr 35-jähriges Bestehen und damit ein rundes Jubiläum. Vergangenen Freitag standen hingegen 3355 Jahre Erfahrung auf der Bühne, als der Vorstand der FACC 222 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnete, die in diesem Jahr ein rundes Dienstjubiläum feiern. Geehrt wurden alle Crew Mitglieder ab einer Dienstzugehörigkeit von zehn Jahren. Die ältesten ausgezeichneten Mitarbeiter waren bereits bei der Gründung der FACC mit an Bord. Im Rahmen eines festlichen Bühnenprogramms wurde gemeinsam auf die Höhepunkte und Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zurückgeblickt – und vor allem auch ein Blick in die Zukunft geworfen – denn mit Neuentwicklungen für eine noch nachhaltigere Luftfahrt und neuen Ansätzen im Bereich Advanced Air Mobility steht die Luftfahrt vor einem der spannendsten Jahrzehnte ihrer Geschichte.

„Die Erfolgsgeschichte der FACC ist vor allem auch der Innovationskraft und dem Know-how unserer Mitarbeiter zu verdanken,“ unterstreicht CEO Robert Machtlinger. „Wir sind stolz und dankbar, dass viele unserer Crew-Mitglieder seit vielen Jahren bei uns an Bord sind und damit wesentlich zu unserem Erfolg beitragen.“



FACC als attraktiver Arbeitgeber

Die FACC zählt nach eigenen Angaben österreichweit zu den attraktivsten Arbeitgebern – in Oberösterreich liegt man auf dem ersten Rang. Dieser Erfolg zeigt sich auch daran, dass die FACC überdurchschnittlich viele langjährige Mitarbeiter vorzuweisen hat. Ein besonderer Fokus wird auf lebensphasengerechtes Arbeiten gelegt: Flexible Arbeitszeit- bzw. Jobsharing-Modelle, Home-Office und die Möglichkeit zu Führungspositionen in Teilzeit fördern nicht nur die Diversität und den Erfolg des Unternehmens, sondern tragen auch wesentlich zu einer hervorragenden und auch leistungsfördernden Unternehmenskultur bei. Mit dem LIFE Program, das auf den Säulen Familie, Soziales, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Karriere basiert, steht der gesamten Belegschaft während des gesamten Erwerbslebens zudem ein umfassendes Paket zur Verfügung – von kostenloser Kinderbetreuung bis hin zu Gesundheitsangeboten oder Weiterbildungsmaßnahmen.

