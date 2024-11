FACC Academy startet Betrieb

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Als internationales Luftfahrtunternehmen hat die FACC einen hohen Bedarf an hochqualifizierten Mitarbeitern. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzt das Unternehmen daher seit Jahren auf ein Weiterbildungskonzept, in dem bestehende Crew-Mitglieder gezielt die Weiterbildungen erhalten, die sie benötigen und neue Mitarbeiter im Rahmen eines personalisierten Onboarding Programms auf ihre jeweiligen Arbeitsbereiche vorbereitet werden. Nach einer 18-monatigen intensiven Planungs- und Umsetzungsphase wurde dafür nun am Standort Reichersberg die FACC Academy in Betrieb genommen, die der gesamten Belegschaft zur Verfügung steht.



„Die FACC AG zählt international zu den Top Luftfahrtunternehmen der Welt. Mit der neuen FACC Academy haben wir eine Plattform zum Wissensaustausch geschaffen, mit der wir unseren Know-how Vorsprung weiter ausbauen und auf bestmöglich ausgebildetes Personal zurückgreifen können. Wir bringen mit dieser Investition in unsere Mitarbeiter auch den Stellenwert von Weiterbildung im Unternehmen zum Ausdruck,“ betont CEO Robert Machtlinger.



Bei der Planung und Gestaltung der FACC Academy wurde großer Wert auf einen offenen und kommunikativen Raum gelegt, der dem gemeinsamen Austausch dienen soll und als internes Forum und Diskussionsplattform fungieren wird. Im laufenden Betrieb werden im neu errichteten Zentrum über 250 Schulungen pro Jahr stattfinden – von Spezialausbildungen für die Luftfahrtindustrie für bestehende Mitarbeiter bis hin zu Leadership Trainings für angehende und erfahrene Führungskräfte. Dazu stehen auf rund 500 m2 fünf Schulungsräume zur Verfügung. Im technisch hervorragend ausgerüsteten FACC Sky Lab können Mitarbeiter zudem an neue Produktionsabläufe herangeführt und neue Abläufe erprobt werden.



Sprachkurse als Integrationsmaßnahme

„Die FACC beschäftigt weltweit Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Diese Diversität ist für das gesamte Unternehmen eine große Stärke und hat einen maßgeblichen Anteil an unserer Innovationskraft,“ unterstreicht Martina Hamedinger, VP Human Resources. Um Sprachbarrieren innerhalb der Belegschaft abzubauen und eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen, bietet die FACC als zentrale Integrationsmaßnahme daher kostenlose Sprachkurse an, die derzeit von rund 160 Personen genutzt werden. Damit wird eine nachhaltige Integration in den Vordergrund gestellt. Mit dem Ziel, dass sich Neuankömmlinge erfolgreich in der Region verankern können.

(red / FACC)