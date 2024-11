Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Das anhaltend starke Wachstum der Luftfahrtindustrie und die damit verbundene hohe Nachfrage nach Passagierflugzeugen setzt sich auch im dritten Quartal 2024 fort. Die FACC AG profitiert überdurchschnittlich stark von diesem Wachstumskurs und konnte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 um +25,1 % auf 642,6 Mio. € steigern (Vorjahreszeitraum: 513,9 Mio. €). Das EBIT von 21,8 Mio. € hat sich im Vergleichszeitraum mehr als vervierfacht (Vorjahreszeitraum: 5,0 Mio. €).



Das Ergebnis wird durch die stark gestiegenen Standortkosten in Europa im Allgemeinen und in Österreich im Besonderen sowie durch Einmalkosten bei neu angelaufenen Projekten belastet. Aus diesem Grund ist derzeit ein Kostensenkungsprogramm in Umsetzung, welches ab 2025 zu einer schrittweisen und nachhaltigen Erhöhung der Ertragskraft führen wird. Zusätzlich befindet sich aktuell ein Projekt zur Reduktion der stark gestiegenen Bestände in Umsetzung, das 2025 zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Cashflows führen wird.



FACC Academy startet Betrieb

Nach einer 18-monatigen intensiven Planungs- und Umsetzungsphase wurde im September 2024 die neue FACC Academy in Betrieb genommen. Ziel des Ausbildungszentrums ist es, die hohe Anzahl an neuen und zunehmend auch internationalen Mitarbeiter auf die Bedürfnisse der FACC hin auszubilden. Das Schulungsprogramm reicht von Sprachkursen bis zu produkt- und prozessspezifischen Ausbildungen und unterstützt sowohl die Erstqualifizierung neuer Kollegen als auch die Höherqualifizierung der bereits bestehenden Crew. Dem Fachkräftemangel wird so aktiv entgegengewirkt, um das Wachstum des Unternehmens maximal zu unterstützen.



FACC erforscht Wiederverwendung von Leichtbaumaterialien aus der Luftfahrtindustrie

Als führender Hersteller der internationalen Luftfahrtindustrie hat die FACC AG in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte bei der Erforschung thermoplastischer Verbundwerkstoffe gemacht. Diese ermöglichen eine effiziente und hochautomatisierte Produktion – bei gleichzeitiger Wiederverwendbarkeit von Bauteilen nach dem Ende ihres Produktlebenszyklus. In der kommerziellen Luftfahrt sowie im dynamischen Sektor Advanced Air Mobility stellt dies einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar.

Gemeinsam mit 13 europäischen Partnern wird die Weiternutzung dieser innovativen Leichtbaumaterialien nun in einem europäischen Forschungsprojekt weiter vorangetrieben. Die FACC baut damit ihre hohe Kompetenz bei der Entwicklung und Fertigung innovativer Leichtbaumaterialien weiter aus und trägt wesentlich zu einer noch nachhaltigeren Luftfahrtindustrie bei.



Ausblick

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 wird geringfügig angepasst. Das Umsatzwachstum wird nun zwischen 10 und 20 % gegenüber dem Vorjahresumsatz erwartet. Operativ rechnet das Management konsolidiert mit einem positiven operativen Ergebnis (EBIT-Marge) von 3 – 4 % für das Geschäftsjahr 2024. Im vierten Quartal 2024 wird sich die FACC AG verstärkt auf die Umsetzung von Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen fokussieren und weiterhin das profitable Wachstum der FACC in allen Segmenten vorantreiben – bei gleichzeitigem Absichern des Kundenbedarfs.

