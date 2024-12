Im Rahmen der Weihnachtsfeier-Tombola nahm das Future Team der FACC 14.610 € ein, die nun an hilfsbedürftige Familien in der Region und karitative Einrichtungen gespendet werden.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Kürzlich lud die FACC AG ihre Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier: Über 1.500 Crew Mitglieder feierten in der Messe Ried ein wunderbares Fest, bei dem man gemeinsam auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurückblickte. Neben einer Live-Show und der Verleihung des LEONARDO Preises, mit dem herausragende Teamleistungen und Innovationen im vergangenen Jahr gewürdigt werden, stand dabei auch das Jahrgangsprojekt der FACC Lehrlinge – des Future Teams – im Mittelpunkt: Bereits während der vergangenen Monate verkaufte das Future Team im Rahmen einer Tombola Lose an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit die Möglichkeit hatten, an der Verlosung einer von den Lehrlingen selbst konstruierten und gefertigten Stehbar teilzunehmen. Die in Leichtbauweise gefertigte Bar, die unter anderem mit Bluetooth-Lautsprechern, Kühlschrank, LED-Beleuchtung, Sonnenschirm, einer Eiswürfelmaschine und einem Durchlaufkühler ausgestattet ist, wurde im Anschluss während der Weihnachtsfeier verlost. Insgesamt wurden bei der FACC Tombola 7.305 € eingenommen – die gespendete Summe wurde vom Vorstand der FACC AG auf gesamt 14.610 € verdoppelt.



„Das Lehrlingsprojekt und die damit verbundene Tombola ist jedes Jahr einzigartig und unterstreicht vor allem das soziale Engagement unserer Lehrlinge und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Rekordsumme von über 14.000 €, die wir in diesem Jahr spenden dürfen, zeigt, dass wir gerade auch zu herausfordernden Zeiten unserer sozialen Verantwortung gerecht werden,“ strich CEO Robert Machtlinger den besonderen Charakter der Lehrlingstombola hervor.



Vom Billardtisch bis zum Dartautomaten: Die Lehrlingsprojekte der vergangenen Jahre

Das FACC Future Team benötigte für die in diesem Jahr gebaute Stehbar mehrere hundert Arbeitsstunden. Lehrlinge aus allen Ausbildungsbereichen (darunter Konstruktion, Faserverbundtechnik, Metalltechnik / Zerspanungstechnik, Prozesstechnik und Informationstechnologie-Systemtechnik brachten dabei ihre jeweilige Expertise ein. Auch die Projekte der vergangenen Jahre sorgten für viel Aufsehen, darunter waren unter anderem ein Arcade Spielautomat, ein Billardtisch, ein Dartautomat oder auch eine selbst entworfene Drohne.

35 Jahre Innovation

Die FACC Weihnachtsfeier zählt für die Crew Mitglieder zu den jährlichen Höhepunkten. Dieses Jahr wurden zusätzlich 35 Jahre Innovation für die Luftfahrtindustrie gefeiert: Aus einem kleinen Startup der Fischer Ski & Tennis Forschungsabteilung entwickelte sich das internationale Luftfahrtunternehmen FACC, mit heute über 3.700 Mitarbeiter aus über 50 Nationen und 15 internationalen Standorten. CEO Robert Machtlinger nahm die Weihnachtsfeier zum Anlass, der gesamten Belegschaft für ihre hervorragende Arbeit und ihren Einsatz im vergangenen Jahr seinen Dank auszudrücken und positiv in die Zukunft zu blicken: „Gemeinsam mit dieser Crew werden wir in Zukunft unsere Position als eines der international führenden Luftfahrtunternehmen noch weiter ausbauen.“

(red / FACC)