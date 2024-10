Lufthansa Technik kooperiert mit KM Malta Airlines beim CFM LEAP

Mit KM Malta Airlines, der neu gegründeten nationalen Fluggesellschaft der Maltesischen Inseln und Rechtsnachfolgerin von Air Malta, begrüßt Lufthansa Technik einen weiteren Kunden für LEAP-1A Dienstleistungen. In den kommenden 9,5 Jahren wird der MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul) die Reparatur und Überholung dieses Triebwerktyps durchführen, mit dem die maltesische Fluggesellschaft ihre Airbus-A320neo-Flotte betreibt. Derzeit arbeitet Lufthansa Technik bereits an zwei Quick Turns für KM Malta Airlines.

Da sich die LEAP-1A Triebwerke am Anfang ihres Lebenszyklus befinden und die meisten deshalb noch keine Überholung benötigen, werden sogenannte Quick Turns durchgeführt. Bei diesen Werkstattbesuchen werden spezifische technische Gründe für vorzeitige

Reparaturaufenthalte behoben, beispielsweise durch den Austausch der Schaufeln der ersten Stufe der Hochdruckturbine oder ihrer Abdeckungen. Dadurch kann das Triebwerk schnell wieder in Betrieb genommen und bis zur geplanten Überholung eingesetzt werden, heißt es seitens der Lufthansa Technik.

(red / LHT)