Neue Lufthansa Allegris First Class hebt am 9. November erstmals ab

Privatzimmer über den Wolken: Weltweit einzigartige First Class Suite fliegt zunächst nach Bangalore und Mumbai in Indien.

Es ist so weit: In wenigen Tagen hebt die Lufthansa Allegris First Class, das Aushängeschild der neuen Kabine auf der Langstrecke, erstmals auf einem Linienflug ab. Erste Ziele sind ab dem 9. November Bangalore und wenig später, ab dem 15. November, Mumbai (beide in Indien), die danach abwechselnd mit der neuen First Class angeflogen werden. Dann werden zwei Einzel-Suiten und die weltweit einzigartige Suite Plus im A350-900 erstmals auf einem Linienflug abheben. Nach einer technischen Einführungsphase wird Lufthansa zunächst ihren treuesten Gästen auf Einladung das neue, innovative Produkt präsentieren. Sobald mehr Flugzeuge mit der neuen First Class Teil der Flotte sein werden, sind schrittweise gezielte Upgrades durch die Reisenden und später gezielte Buchungen möglich.

Die Ausstattung der First Class Suite setzt neue Maßstäbe: Gäste können ihre nahezu einen Meter breiten Sitze in der Suite nach persönlichen Bedürfnissen wärmen oder kühlen. Die separaten Suiten mit deckenhohen Wänden und verschließbarer Tür, großem Tisch und breitem Sitz, einem riesigen Bildschirm und kabellosen „Over-Ear“-Kopfhörern, setzen neue Maßstäbe bei Komfort und Individualität in der höchsten Klasse. Ausreichend Stauraum bietet eine persönliche Garderobe in der Suite, so dass sich Reisende bequem umziehen können und alle persönlichen Gegenstände griffbereit haben. Individuelle Lampen ermöglichen Reisenden, sich ihre ganz eigene Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die Suite Plus verbindet zusätzlich höchsten Komfort für den Einzelgast, mit der einzigartigen Möglichkeit, auch gemeinsam mit einer Reisepartnerin oder einem Reisepartner in einer Suite zu reisen.

Lufthansa erhält APEX Innovation Award für Erforschung von VR-Brillen in der Bordunterhaltung

Lufthansa hat von der Airline Passenger Experience Association (APEX) den Preis für die weltweit beste Inflight Entertainment Innovation 2024 erhalten. In Zusammenarbeit mit Meta und MSM.Digital hat die Airline eine bahnbrechende Initiative für die Bordunterhaltung gestartet und testet derzeit Mixed-Reality-Technologien für Gäste. Auf allen Flügen, die mit Allegris ausgestattet sind, haben Gäste der Business Class Suite nun die Möglichkeit, die Brillen zu benutzen und Rückmeldung zu geben, was ihnen besonders gut gefallen hat. Mit der neuesten Generation hochmoderner VR-Brillen bietet Lufthansa exklusiv als einzige Airline weltweit Inhalte wie fesselnde Filme im Kino-Stil, ansprechende VR-360-Grad-Reise-Podcasts, interaktive Spiele und beruhigende Entspannungsübungen.

(red / LH)