Radikale Muslime führen weiter Luftangriffe auf Israel durch - Israels Verteidiger schlagen zurück

Obwohl die libanesische Terrororganisation Hisbollah, deren Ziel die Vernichtung Israels und die Errichtung eines islamischen Gottesstaates ist, dank der präzisen israelischen Luft- und Bodenoperation erheblich geschwächt ist, denken die libanesischen Steinzeit-Islamisten nicht an eine Kapitulation. Stattdessen führen sie weiterhin täglich Luftangriffe auf Israel durch, vom libanesischen Militär und den dort stationierten UNIFIL-Truppen völlig unbehelligt. Auch gestern wurden wieder Dutzende Marschflugkörper von den Hisbollah-Terroristen auf Israel abgefeuert und selbst heute gab es bereits wieder Luftalarm in Israel.

Die israelische Luftwaffe flog über Nacht und in den Morgenstunden daher erneut mehrere Verteidigungsangriffe auf Hisbollah-Infrastruktur in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Wie üblich, warnten die israelischen Heimatverteidigungskräfte die Bevölkerung auf Arabisch vor dem Angriff, damit sich unschuldige Zivilisten in Sicherheit bringen konnten. Eine höchst ethische Form der Verteidigung, doch der Nachteil ist, dass sie auch Terroristen die Flucht ermöglicht. Doch diesen Preis sei Israel "gerne bereit zu zahlen, um Zivilisten zu schützen", wie IDF-Sprecher Arye Schalicar kürzlich in einem Interview mit der renommierten Fachzeitschrift "Militär Aktuell" sagte.

Bei ihren nächtlichen Angriffen auf Beirut zerstörten die Kampfjets der israelischen Luftwaffe Waffenproduktionsstätten und Depots der radikal-islamischen Terrororganisation Hisbollah.

(red)