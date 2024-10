Kampf gegen islamischen Terror: Israels Verteidiger führen zahlreiche Luftschläge auf Syrien und den Libanon durch

Tagtäglich attackieren islamistische Terroristen aus dem Libanon Israel. Syrien unterstützt den Terror der libanesischen Hisbollah gegen Israel seit Jahren. Deshalb befindet sich Israel in einem Verteidigungskrieg, den es nie wollte. Auch in der Nacht flogen Kampfjets der israelischen Verteidiger wieder Luftangriffe auf terroristische Infrastruktur im Libanon und in Syrien.