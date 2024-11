EL AL Israel Airlines erhält Fünf-Sterne-Auszeichnung von APEX

EL AL Israel Airlines hat zum vierten Mal in Folge die höchste Auszeichnung von fünf Sternen in der renommierten APEX Airline Service Evaluation erhalten. Dies ist eine herausragende Leistung für EL AL, die im vergangenen Jahr kriegsbedingte betriebliche Schwierigkeiten und Herausforderungen meisterte, eine noch nie dagewesene Zahl von Passagieren beförderte und ihr hohes Serviceniveau aufrechterhielt. Der Geschichte dieser einzigartigen Fluglinie hat der österreichische Luftfahrtjournalist Patrick Huber übrigens ein eigenes Kapitel in seinem Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" gewidmet.

Das APEX-Rating bewertet die 600 besten Fluggesellschaften der Welt auf der Grundlage des Feedbacks von Kunden, die mehr als eine Million Flüge mit 600 verschiedenen Fluggesellschaften weltweit unternommen haben. In diesem Jahr hat APEX die Bewertungskriterien verschärft und 40 Fluggesellschaften, die weniger als 7 Prozent der Fluggesellschaften weltweit ausmachen, mit fünf Sternen ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten 50 Fluggesellschaften eine Vier-Sterne-Bewertung, und 10 Fluggesellschaften wurden neu in die globale Rangliste aufgenommen, die die 100 besten Fluggesellschaften der Welt in Bezug auf das Flugerlebnis umfasst. Die Kategorien, in denen die einzelnen Fluggesellschaften bewertet werden, sind vielfältig und umfassen viele Bereiche, die zusammen ein umfassendes Flugerlebnis widerspiegeln. In der Kategorie „Kundenerlebnis“ wurden die Passagiere gebeten, ihr Flugerlebnis anhand von fünf Parametern zu bewerten: Sitzkomfort, Kabinenservice, Speisen und Getränke, Unterhaltungssystem und Wi-Fi.

EL AL erfüllt die höchsten und professionellsten Standards und wurde 2024 mit fünf Sternen für den Service bewertet, was sie in eine Reihe mit den größten und führenden Fluggesellschaften der Welt stellt.

Oren Cohen Botansky, EL AL Vice President of Customers and Service, sagte: „Ich glaube, dass die Grundlage für eine gute Gastfreundschaft und ein gutes Serviceerlebnis die ständige Aufmerksamkeit für den Kunden, der Wunsch nach Verbesserung und die Investition von Ressourcen und Energie sind. Die Auszeichnung mit dem APEX Five Star Service Award, insbesondere in diesem Jahr, beweist, dass es mit dem unglaublichen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Herausforderung gibt, die wir nicht meistern können. Wir haben ein komplexes und herausforderndes Jahr hinter uns, in dem wir deutlich mehr Passagiere befördert haben als geplant, und diese Auszeichnung, die das authentische Feedback unserer Kunden widerspiegelt, unterstreicht, dass unser Serviceniveau weiterhin hoch und auf internationalem Niveau ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EL AL, die an der Durchführung unserer Flüge beteiligt sind, haben ihren Anteil an dieser Auszeichnung. Ich danke den EL AL-Kunden weltweit für ihre Wahl. Ihr Vertrauen in uns ist unser Ansporn. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in den Bereichen Service und Kundenerfahrung führend zu sein und weiter zu wachsen, und wir werden auch weiterhin Veränderungen und Verbesserungen vornehmen.“

APEX - Airline Passenger Experience Association - ist eine globale Non-Profit-Organisation, die sich für die Verbesserung des Passagiererlebnisses in der Luftfahrt einsetzt. Die Organisation besteht seit 42 Jahren, umfasst Hunderte von Fluggesellschaften weltweit und arbeitet mit IFSA (International Flight Services Association) und FTE (Future Travel Experience) zusammen.

(red / LY)