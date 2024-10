Schlag auf Schlag: Israelische Luftwaffe bekämpft die Terroristen rund um die Uhr

Gestern beziehungsweise in der Nacht von heute flog die israelische Luftwaffe wieder zahlreiche Einsätze und konnte dabei mindestens 2 hochrangige islamistische Terroristen töten. Indes führten islamische Terroristen wieder Raketenangriffe auf Israel durch. In der Nacht gab es im Land Luftalarm.

Radikale muslimische Araber wollen Israel seit seiner Staatsgründung 1948 vernichten. Ihr Motiv: Abgrundtiefer Judenhass, denn Antisemitismus ist in der islamischen Welt unglücklicherweise sehr stark verbreitet, wie Experten wissen. Deshalb befindet sich Israel, übrigens die einzige rechtsstaatliche Demokratie der gesamten Region, seit seiner Gründung in Abwehrbereitschaft.

Zum ersten Mal seit Jahren flog Israel wieder einen Luftangriff auf ein Ziel im Westjordanland. Ein Kampfjet des Typs F-16 griff ein Café in der Stadt Tulkarm im Norden des Territoriums an. Der Luftschlag galt primär dem örtlichen Ableger der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Mindestens 18 Terroristen konnten neutralisiert werden, darunter die ranghohen Kommandeure Sahi Jasser Abd al-Rasegh Ufi (Hamas) und Gaith Radwan (Islamischer Dschihad).

Laut "New York Times" habe Israel außerdem in der Nacht einen gezielten Luftangriff auf einen Bunker in Beirut geflogen, in dem sich ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur befunden habe.

Indes feuerten radikal-islamische Terroristen, wie jeden Tag, erneut Raketen auf Israel ab.

Wer sich für die Hintergründe des arabischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das kürzlich auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews. Einer der Interviewten war der heuer verstorbene Polizeioberst Alfred "Django" Rupf, der für dieses Buch wohl sein letztes großes Interview gab.

