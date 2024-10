Segelflugzeug im südlichen Niederösterreich abgestürzt - Pilot tot

Ein 57-jähriger Mann aus Wien startete am Vormittag des 20. Oktober 2024 vom Flugplatz West in Wr. Neustadt (LOXN) mit einem Segelflugzeug. Die Austro Control verständigte gegen 17.45 Uhr die Flugeinsatzstelle Wr. Neustadt von einem vermissten Segelflugzeug. Bei sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der örtlichen Polizei, der Alpinpolizei und der Flugeinsatzstelle des Bundesministeriums für Inneres konnte das vermisste Segelflugzeug am 21. Oktober 2024, gegen 00.30 Uhr, durch die Besatzung eines Hubschraubers des Bundesministeriums für Inneres im Bereich des Saurüssels am Gahns, Gemeindegebiet Bürg-Vöstenhof, geortet und aufgefunden werden.

Das Segelflugzeug war aus bisher unbekannter Ursache in dicht bewaldetes Gebiet abgestürzt. Der Pilot verstarb an der Unfallstelle.

(red MK, CvD / LPD NÖ)