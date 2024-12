Kleinflugzeug im Waldviertel abgestürzt - Pilot tot

Die Maschine mit einem Piloten an Bord vom Flugplatz Krems gestartet und wollte zum direkt an der tschechischen Grenze gelegenen Flugplatz Dobersberg fliegen. Dort ist die Maschine allerdings nie angekommen. Denn gegen 15:30 Uhr stürzte das Flugzeug bei Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya in ein Waldgebiet

Rund 250 Feuerwehrleute suchten in dem schwer zugänglichen Gebiet nach dem Wrack. Dabei kamen auch Suchhunde und Drohnen zum Einsatz. Dunkelheit und Nebel erschwerten die Suche. Am frühen Sonntagabend wurde die Maschine von einer Drohne entdeckt. Der Pilot ist tot. Die Unglücksstelle ist nur zu Fuß erreichbar.

(red US, CvD, MK)