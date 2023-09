IL-76 der Ruby Star in Mali abgestürzt

Ein Transportflugzeug aus Weissrussland ist in Mali abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Möglicherweise wurde der Vierstrahler abgeschossen.

In der Nähe der Stadt Gao in Mali ist eine IL-76TD der weissrussischen Fluggesellschaft Ruby Star abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Crash ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Laut lokalen Berichten gebe es Indizien für einen Abschuss der Maschine. Der Vierstrahler kam ursprünglich aus Minsk und sollte nach Istanbul weiter fliegen.

Unbestätigten Berichten zufolge soll die Maschine im Auftrag der russischen Söldnergruppe Wagner unterwegs gewesen sein. Wie viele Personen sich an Bord befanden ist unbekannt. Auch liegen bisher keine Berichte über mögliche Todesopfer und/oder Verletzte vor.

Über Ruby Star

Die Fluggesellschaft wurde vor 20 Jahren gegründet und hat ihren Sitz auf dem Flughafen der weissrussischen Hauptstadt Minsk. Laut Informationen auf der Firmenhomepage von Ruby Star (Stand 24. September 2023, 14:10 Uhr) betreibt die Airline 2 IL-76, 1 Boeing 747-400 sowie 5 An-12.

(red)