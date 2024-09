Neu ab Hamburg: Air Baltic nimmt Strecke nach Tallinn in Estland auf

Air Baltic erweitert ihr Streckennetz ab Hamburg Airport und nimmt am 2. Mai 2025 eine neue Verbindung in die estnische Hauptstadt Tallinn auf. Die lettische Fluggesellschaft wird die Strecke zweimal wöchentlich, je montags und freitags, mit einem Airbus A220-300 bedienen und bietet damit die einzige Direktverbindung von Hamburg nach Estland an. Ab Hamburg fliegt Air Baltic bereits nach Riga in Lettland und Vilnius in Litauen. Tickets sind ab sofort buchbar.

„Wir freuen uns sehr, dass Air Baltic ab dem kommenden Sommer Tallinn als neue Destination in ihr Streckennetz ab Hamburg aufnimmt. Mit der neuen Verbindung stärkt Air Baltic nicht nur ihr kontinuierliches Wachstum ab Hamburg, sondern vernetzt auch alle drei baltischen Staaten direkt mit unserer Hansestadt. Nach Riga und Vilnius ist Tallinn die dritte Destination, die ab Hamburg angeboten wird“, so Gesa Zaremba, Head of Airline and Traffic Development am Hamburg Airport. Mit der Aufnahme der dritten Verbindung unterstreicht Air Baltic die Bedeutung des Hamburger Flughafens als wichtiges Drehkreuz für den Verkehr ins Baltikum.

Thomas Ramdahl, Senior Vice President Network Management bei Air Baltic: „Deutschland ist weiterhin ein wichtiger Markt für uns. Wir freuen uns, die Präsenz von Air Baltic in Deutschland und insbesondere in Hamburg durch die Aufnahme dieser neuen Strecke nach Tallinn zu erweitern. Wir danken unseren Partnern am Hamburger Flughafen für die jahrelange Zusammenarbeit und freuen uns darauf, den Reisenden vor Ort eine noch größere Vielfalt an bequemen Reisemöglichkeiten zu bieten, um das Baltikum zu erkunden.“

Über Tallinn – die Perle des Baltikums

Tallinn, die Hauptstadt Estlands, bietet eine spannende Mischung aus mittelalterlichem Charme und modernem Flair. Die gut erhaltene Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zieht jedes Jahr viele Reisende an. Von historischen Sehenswürdigkeiten wie der Alexander-Newski-Kathedrale bis hin zu innovativen Start-up-Szenen und pulsierendem Nachtleben – Tallinn bietet für jeden etwas. Zusätzlich locken gemütliche Cafés, eine aufstrebende Restaurantkultur und die wunderschöne Lage an der Ostsee, die zu entspannten Spaziergängen einlädt. Ob ein Besuch des estnischen Meeresmuseums, eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn oder ein Spaziergang durch den Kadriorg-Park – Tallinn ist ein ideales Ziel für Städtereisende, die das Besondere suchen.

(red / BT / HAM)