EVA Air zum ersten Mal in den Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes (DJSI) vertreten

EVA Air hat mit der Aufnahme in die Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets Indizes einen wichtigen Meilenstein auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit erreicht. Aufgrund ihrer Führungsrolle und ihres Engagements für nachhaltige Praktiken erhielt die private taiwanesische Fluggesellschaft im S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 die höchste Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Bewertung (ESG*) im globalen Luftverkehrssektor.

Die Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes sind weltweit anerkannte Benchmarks für verantwortungsbewusstes Investieren und bewerten Unternehmen nach ökologischen, sozialen und Führungs-Aspekten. In diesem Jahr nahmen über 13.000 Unternehmen aus 62 Branchen an der Bewertung teil. Unter den 61 bewerteten Fluggesellschaften schnitt EVA Air als Spitzenreiter ab und wurde für ihre umfassenden und gut umgesetzten ESG-Strategien ausgezeichnet.

„EVA Air wurde im diesjährigen S&P Global Corporate Sustainability Assessment auf Platz 1 in der weltweiten Luftfahrtindustrie gewählt und zum ersten Mal in den DJSI Emerging Markets Index aufgenommen“, sagt EVA-Präsident Clay Sun. „Diese Anerkennung unterstreicht die herausragende Leistung unserer ESG-Initiativen und den engagierten Einsatz aller unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir verpflichten uns weiterhin, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die ESG-Prinzipien einzuhalten und so einen langfristigen Wert für die Gesellschaft und unser Unternehmen zu schaffen“, fügte er hinzu.

Die Airline schnitt in den Kategorien Umwelt und Soziales hervorragend ab und belegte den ersten Platz in den Bereichen Transparenz und Berichterstattung, Risiko- und Krisenmanagement, Lieferkettenmanagement, Umweltpolitik und -management, Energie, Verpackung, Klimastrategie, Transportsicherheit, Kundenbeziehungen und Datenschutz.

Der beständige Fokus von EVA Air auf ESG-Initiativen hat inzwischen breite Anerkennung gefunden. Im Jahr 2024 wurde die Fluggesellschaft bei den Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA) mit dem Top 10 Sustainability Exemplary Companies Award, dem Platinum Award for Transportation Industry - Sustainability Reporting Category und vier individuellen Auszeichnungen geehrt. Darüber hinaus erhielt EVA Air bei den 7. Global Corporate Sustainability Awards (GCSA) eine Bronze-Auszeichnung für Nachhaltigkeitsberichte.

EVA Air wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, Nachhaltigkeit durch Innovation und Zusammenarbeit voranzutreiben.

*ESG = Environmental, Social and Corporate Governance

Die Dow Jones Sustainability Indexes (kurz DJSI, dt. Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes) sind eine Gruppe von Aktienindizes, die ökonomische, ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

