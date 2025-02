EVA Air führt vierte Generation von Premium Economy Class ein

EVA Air hat die vierte Generation ihrer Premium Economy Class-Sitze mit einem branchenweit führenden Sitzabstand von 42 Zoll, d.h. von 1,07 Meter vorgestellt. Die Airline präsentierte sie im Rahmen der Veranstaltung „Focus on Evolution: Taking Off with Heart“ unter dem Vorsitz von EVA Air Präsident Clay Sun im Hangar #4 von Evergreen Aviation Technologies Corporation. Es ist der erste Boeing 787-9 „Dreamliner“ mit der brandneuen Premium Economy Class, die ihr Designkonzept von einem „Upgrade Economy“-Standard zu einer „Business-Class-ähnlichen“-Erfahrung erhöht. Die Fluggesellschaft möchte damit ein verfeinertes und komfortables Kabinenerlebnis bieten und ihr umfassendes Drei-Klassen-Serviceangebot stärken.

Neue Premium Economy Class in Zukunft auch auf Taipeh – Wien – Strecke

„Als erste Airline der Welt, die eine Premium Economy Class eingeführt hat, hat EVA Air stets auf Innovationen gesetzt, die sich an den Bedürfnissen der Passagiere orientieren und Branchentrends setzen. Die Sitze der vierten Generation behalten die Kernphilosophie der vorherigen Generationen bei, während sie gleichzeitig Komfort, Design und Funktionalität verbessern und unser Engagement für Innovationen und Liebe zum Detail zeigen,“ sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. „Die Boeing 787-9 mit der neuen Premium Economy Class wird zunächst auf der Strecke Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) - Jakarta (CGK) eingesetzt, später auch auf Flügen von Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) nach München (MUC), Mailand (MXP), auf Direktflügen nach Wien (VIE) und auf dem Tagesflug nach San Francisco (SFO)“, fügte er hinzu.

Die neue Premium Economy Class verfügt über 28 Sitze, die in einer 2-3-2-Konfiguration angeordnet sind. Mit dem Wiege-Neigungsmechanismus kann das Sitzkissen gleichzeitig nach vorne und nach oben gleiten, wodurch eine bequeme Neigung von 8 Zoll (> 20cm) erreicht wird, während der Platz für den Passagier dahinter erhalten bleibt. Jeder Sitz ist mit den branchenführenden hochauflösenden 15,6-Zoll-Breitbildmonitoren in der Premium Economy Class und einem Multifunktions-Unterhaltungssystem ausgestattet. Zudem verfügen die Sitze über kombinierte 110-V-Wechselstrom- und USB-Steckdosen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Fluggäste gerecht zu werden.

Das neue Design betont die Privatsphäre mit seitlichen Sichtschutzwänden an den Kopfstützen und eingebauten Leselampen. Die Kopfstützen, Armlehnen und Fußstützen sind mit hochwertigem Leder gepolstert und bieten ein luxuriöses Flugerlebnis. Ausreichend Stauraum in den Armlehnen, die Fächer der Rückenlehne sowie Flaschenhalter ermöglichen es den Reisenden, persönliche Gegenstände bequem zu verstauen und zu erreichen. Armlehnen mit rollstuhlgerechtem Zugang zu den Gangsitzen sorgen dafür, dass Flugbegleiter Passagiere mit besonderen Bedürfnissen unterstützen können.

EVA Air war die erste Fluggesellschaft, die bereits 1992 eine Premium Economy Class einführte, damals unter dem Namen „Evergreen Deluxe Class“. Die Sitze waren mit 38 Zoll (rund 97 cm) deutlich größer als in der Standard-Economy Class und die ersten, die mit einem persönlichen TV-System ausgestattet waren. Die kontinuierlichen Verbesserungen der Premium Economy Class von EVA Air haben zu zahlreichen Auszeichnungen geführt, u.a. von SKYTRAX „World's Best Premium Economy Class Airlines“, „World's Best Premium Economy Class Airline Catering“ und „Best Premium Economy Class Airline Seats“.

Neue Amenity Kits von HUNTER

EVA Air freut sich außerdem über eine neue Zusammenarbeit mit der renommierten britischen Marke HUNTER. Passagiere der Premium Economy Class auf Langstreckenflügen in die USA, nach Kanada und Europa bekommen stilvolle Amenity Kits in olivgrün bzw. beige. Das funktionale Outdoor-Design inkludiert einen abnehmbaren Riemen für vielseitigen Gebrauch und enthält Lotion und Lippenbalsam der Marke HUNTER für ein erfrischendes Pflegeerlebnis auf Langstreckenflügen.

EVA Air setzt weiterhin auf hochwertige und umweltfreundliche Serviceartikel, darunter Kissen und doppelseitige Decken für höchsten Komfort, exklusive hochwertige Kopfhörer und individuelles Geschirr, das in Zusammenarbeit mit der italienischen Traditionsmarke Guzzini entwickelt wurde. Die umweltfreundlichen Servietten aus Bambusfasern unterstreichen das Engagement von EVA Air für Nachhaltigkeit. Das Premium-Serviceangebot umfasst auch Royal Laurel Class Toilette-Artikel, dunkelgraue Samtpantoffeln sowie gemischte Gourmet-Nüsse und Trockenfrüchte.

Die neu ausgelieferte Boeing 787-9 (Registrierungsnummer B-17887) verfügt über die Royal Laurel Class, die Premium Economy Class und die Economy Class. Alle künftigen Boeing 787-9 von EVA Air werden diese Drei-Klassen-Konfiguration aufweisen. Auf dem Überführungsflug nach Taiwan wurde das neue Flugzeug mit einer 30-prozentigen Beimischung von nachhaltigem Luftfahrttreibstoff (SAF) betrieben, wodurch rund 63.000 Kilogramm Kohlendioxid-Emissionen eingespart wurden.

Bis 2029 wird EVA Air ihre Flotte mit weiteren acht Boeing 787-9 in Drei-Klassen-Konfiguration und fünf Boeing 787-10 in Zwei-Klassen-Konfiguration aufstocken. Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft ab 2027 die Einführung von 18 Langstreckenflugzeugen des Typs A350-1000 und ab 2029 von 15 Single-Aisle-Fluggeräten des Typs A321neo geplant.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

(red / BR)