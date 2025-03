EVA Air führt Taiwans Luftfrachtindustrie mit IATA ONE Record in eine digitale und nachhaltige Zukunft

EVA Air hat in Zusammenarbeit mit Evergreen Air Cargo Services Corp. und Trade-Van Information Services Co. das Pilotprogramm für den ONE Record-Standard der International Air Transport Association (IATA) erfolgreich abgeschlossen und ist damit die erste Fluggesellschaft in Taiwan, die dieses neue Modell einführt. ONE Record nutzt API-Technologie (Application Programming Interface), um einen sicheren Datenaustausch in Echtzeit über die gesamte globale Lieferkette hinweg zu ermöglichen. Dies verbessert nicht nur die logistische Transparenz und die betriebliche Effizienz, sondern reduziert auch die papierbasierte Dokumentation und den Kohlendioxidausstoß erheblich und legt damit den Grundstein für die digitale Transformation und nachhaltige Entwicklung der Luftfrachtbranche.

Während des Tests bestätigten EVA Air und Evergreen Air Cargo Services Corp. erfolgreich die Übertragung und den Empfang von standardisierten Nachrichten zu wichtigen Frachtstatus-Updates, einschließlich Freight on Hand (FOH) und Ready for Carriage (RCS). Darüber hinaus hat EVA Air in Zusammenarbeit mit Trade-Van Information Services Co. Datenübertragung und -empfang für elektronische Luftfrachtbriefe (e-AWBs) unter Verwendung des ONE Record-Standards getestet. Diese Errungenschaften unterstreichen das Engagement von EVA Air für die Digitalisierung des Luftfrachtbetriebs und ihr technisches Know-how zur Förderung von Innovationen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Formaten, die durch Feldstrukturen und Zeichenbeschränkungen eingeschränkt sind, bietet ONE Record ein flexibleres und nahtloses Datenmodell, mit dem sich große Mengen komplexer Informationen effizienter verarbeiten lassen. Neben Master- und House-Luftfrachtbriefen unterstützt ONE Record auch die Digitalisierung wichtiger Dokumente wie Gefahrgutdeklarationen, Zollabfertigungsunterlagen, Flugpläne, Luftfrachtkapazitäten, Preise, Buchungsdetails und spezielles Frachtmanagement und treibt damit die globale Standardisierung und Digitalisierung des Frachtinformationsflusses weiter voran.

Als erste taiwanesische Fluggesellschaft, die den ONE Record-Standard der IATA erprobt, engagiert sich EVA Air weiterhin für die Nachhaltigkeit des Unternehmens, indem sie den papierlosen Frachtbetrieb und eine intelligente Logistik aktiv fördert. Durch die Verringerung der Abhängigkeit von traditionellen Papierdokumenten will die Fluggesellschaft den Ressourcenverbrauch und die Kohlenstoffemissionen minimieren. EVA Air wird weiterhin innovative Logistikabläufe optimieren, die Effizienz der Frachtdienste verbessern und den Anwendungsbereich von ONE Record erweitern. Darüber hinaus wird die Fluggesellschaft mit Partnern aus der Branche bei anstehenden Pilotprojekten zusammenarbeiten, um das Ziel der IATA, ONE Record bis 2026 flächendeckend einzuführen, zu erreichen und die Luftfrachtbranche in eine effizientere und nachhaltigere Zukunft zu führen.

Über EVA AIR

EVA AIR wurde 1989 als erste internationale Fluggesellschaft Taiwans in Privatbesitz gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird. Seit 2013 ist EVA Air Star Alliance-Mitglied.

Täglich von Wien nach Asien

EVA Air fliegt täglich von Wien nach Taipeh – drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok – und setzt einen Boeing 787 „Dreamliner“ auf der Strecke ein.

(red DS / BR)