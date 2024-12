Schon über 1.000 Einsätze für Christophorus 18

Im April dieses Jahres nahm der neue ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 18 seinen Betrieb am provisorischen Stützpunkt in Wiener Neustadt auf. Seither flogen die Gelben Engel von dort aus mehr als 1.000 Einsätze.

Am 1. April 2024 ging Christophorus 18 in Betrieb. Eigentlich sollte der neue ÖAMC-Notarzthubschrauber vom Burgenland aus abheben, doch weil es noch keinen fixen Standort für den neuen Stützpunkt im Burgenland gab, startet Christophorus 18 seither zunächst vom Flugplatz Wiener Neustadt Ost (LOAN) aus. Dieser Flugplatz ist übrigens die Wiege der ÖAMTC-Flugrettung in Ostösterreich, denn 1984, vor 40 Jahren also, ging hier mit Christophorus 3 der österreichweit 3. ÖAMTC-Notarzthubschrauber in Betrieb. Heute ist neben dem Christophorus 3 auch Christophorus 33 im Flugrettungszentrum Ost stationiert, wo ebenfalls Wartungen stattfinden. Doch zurück zu Christophorus 18.

Seit Betriebsaufnahme wurden mehr als 1.000 Einsätze geflogen. Das primäre Einsatzgebiet ist das nördliche Burgenland, doch auch Teile Niederösterreichs werden notfallmedizinisch von Christophorus 18 versorgt.

Voraussichtlich Ende Januar 2025 wird Christophorus 18 dann auch physisch ins Burgenland übersiedeln und künftig von Frauenkirchen aus abheben. "Wir sind täglich von 7 bis 20 Uhr einsatzbereit beziehungsweise wenn ECET ("Ende der bürgerlichen Abenddämmerung, Anm. d. Autors) später ist, dann auch bis ECET", erläutert der Leitende Flugretter Thomas Wagner im Gespräch mit Austrian Wings.

Text & Foto: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info