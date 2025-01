Frauenkirchen: Modernster ÖAMTC-Notarzthubschrauberstützpunkt Österreichs eröffnet

Der Heliport war in nur 6 Monaten Bauzeit errichtet worden und liegt außerhalb des Gemeindegebietes, wodurch die Geräuschbelastung für die Bevölkerung bestmöglich minimiert werden konnte.

Die Eröffnung fand im Beisein von Vertretern der Einsatzorganisationen, der katholischen und der evangelischen Kirche sowie der Politik statt. In wenigen Wochen wird der Stützpunkt dann in Betrieb gehen. Seit April hebt Christophorus 18 von seinem provisorischen Stützpunkt am Flugplatz Wiener Neustadt Ost ab.

Eine ausführliche Fotoreportage über die Eröffnung des neuen Stützunktes in Frauenkirchen lesen Sie am Wochenende auf Austrian Wings.

(red)