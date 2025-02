Discover Airlines gewinnt German Design Award 2025

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Discover Airlines als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Discover Airlines hat in Frankfurt bei einer feierlichen Zeremonie den German Design Award 2025 in der Hauptkategorie „Excellent Communications Design“ erhalten. In der Kategorie „Brand Identity“ wurde insbesondere das Design der Marke, welches mit dem Rebranding im September 2023 eingeführt wurde, gewürdigt und ausgezeichnet. Der Design Award prämiert jährlich außerordentliche Leistungen in den Kategorien Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur.

„Wir sind stolz, dass unsere junge Marke Discover Airlines erneut ausgezeichnet wird. Seit unserem Markenlaunch im September 2023 setzen wir auf ein klares, modernes und emotional ansprechendes Markenerlebnis. Die Anerkennung durch die Jury zeigt, dass unser Designansatz aufgeht: eine starke visuelle Identität, die Wiedererkennbarkeit schafft, Vertrauen aufbaut und die Freude am Reisen in den Mittelpunkt stellt,“ sagt Anne Platten, Marketing Lead.

Der Ferienflieger der Lufthansa Group hat am 5. September 2023 der Öffentlichkeit seinen neuen Markenauftritt präsentiert und wurde bereits im Juni 2024 in den Kategorien „B2C Brand Strategy“ und „Brand Strategy of the Year“ beim bekannten German Brand Award ausgezeichnet.

Der German Design Award zählt seit 2012 branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Die Jury setzt sich aus Designexperten aus verschiedenen Nationalitäten und unterschiedlichen Branchen zusammen. Für das Jahr 2025 wurden Produkte und Projekte aus 59 Ländern eingereicht.

(red / Discover Airlines)