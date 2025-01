Auf dem Weg nach Teruel: Lufthansa legt ihren ältesten A320 still

Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre begann die heutige AUA-Konzernmutter Lufthansa damit, ihre in die Jahre gekommenen Boeing 727-200 (drei Triebwerke, drei Mann im Cockpit) durch den modernen A320 (zwei Triebwerke, digitales Zwei-Personen-Cockpit) zu ersetzen. Der aktuell älteste A320 der Lufthansa fliegt in diesen Augenblicken in Rente.