Buchrezension: Lufthansa Flug 540: Der erste Jumbo-Absturz

Als Luftfahrtfan ist mir der Jumbo natürlich ein Begriff, auch, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle damit gab. Ich erinnere mich zum Beispiel gut Fotos eines Jumbos, der in den 90er Jahren in Hong Kong über die Piste schoss und im Hafenbecken lag. Doch von einem Absturz in Nairobi und davon, dass das der erste Crash einer 747 überhaupt war, hatte ich noch nie etwas gehört (gut, das war auch sehr lange vor meiner Zeit). Bis, ja bis ich auf Austrian Wings über das Erscheinen eines Buches zu diesem Unglück las. Ich kaufte mir das Buch als Hardcover (ist mir einfach lieber als Softcover, aber das ist wahrscheinlich reine Geschmackssacke). Erster Eindruck: Die Verarbeitung ist gut, nix geht aus dem Leim. Auf dem vorderen Cover sind die Unglücksmaschine in Farbe und einige Fotos in Schwarz-Weiß abgebildet, auf dem Buckrücken steht der Titel und das hintere Cover ziert ein Foto von zwei Flugzeugen im Reiseflug. Es enthält außerdem eine Inhaltsangabe und eine Info über den Verfasser.

Zum Inhalt selbst: Das Buch gliedert sich in Vorwort, dreizehn Kapitel und ein Nachwort. Den Abschluss bilden die Quellenangaben. Dadurch schafft der Schreiber für mich als Leser Transparenz, was ich in Zeiten von Fake News als sehr wichtig empfinde.

Eigentlich wollte ich mir das Buch (es hat insgesamt 116 Seiten im Format A5) ins Büro mitnehmen und zwischendurch in den Pausen lesen. Doch schon nach den ersten paar Seiten war ich derart gefesselt, dass ich es nicht mehr weglegen konnte. Ihr denkt es euch: Ja, ich hab’s in einer Nacht ausgelesen und war begeistert. Sicher, es ist ein tragisches Thema, aber der Ablauf ist spannend wie ein Thriller geschrieben, man hat das Gefühl „live dabei“ zu sein und zittert mit den Insassen des Unglücksjumbos mit. Die 35 Sekunden vom Abheben der Maschine bis zum Crash werden beim Lesen zur Ewigkeit und man erfährt außerdem, wie heldenhaft die Piloten und Flugbegleiter Passagiere aus der brennenden Kabine retteten.

Trotzdem empfand ich das Buch keineswegs als reißerisch oder „seicht“, sondern als fachlich extrem fundiert geschrieben, soweit ich das halt beurteilen kann. Es enthält in Summe jede Menge Zahlen, technische Details und Fotos samt erklärenden Pfeilen, die man so (natürlich hab’ ich das Thema noch bevor ich das Buch in meinen Händen hielt gegoogelt) auch nirgendwo im Internet findet. Das gilt auch für viele dramatische Fotoaufnahmen. Daran zeigt sich, dass der Verfasser sehr lange und mit großer Liebe zum Detail an diesem Buch gearbeitet haben muss.

Obwohl es eine komplizierte Materie ist, muss man kein Pilot oder Techniker sein, um das Buch zu verstehen. Ich finde, es spricht Piloten und Laien gleichermaßen an und holt ein vor allem für jüngere Menschen wie mich nicht mehr bekanntes Kapitel Luftfahrtgeschichte wieder ins Rampenlicht. Daher von meiner Seite eine klare Kaufempfehlung. Einziger Minuspunkt wenn man das so nennen will: Es gibt leider keine Ebook-Ausgabe. Auf meine E-Mail antwortete der Autor rasch und freundlich, dass eine solche leider überhaupt nicht geplant ist. Vielleicht überlegt er sich das noch einmal, denn damit könnte man sicher mehr jüngere Leser ansprechen. Nachdem nun mein Interesse an diesem Thema geweckt ist, werde ich mir auch das im Jahr 1982 auf Englisch erschienene Buch "Wake up, it's a crash!" kaufen. Geschrieben hat es Earl Moorhouse, der mit Frau und Kindern an Bord war. Die Familie hat zum Glück überlebt.

Hinweis der Redaktion:

Detailinformationen zum Buch "Lufthansa Flug 540: Der erste Jumbo-Absturz"

• Format: A5

• 116 Seiten

• 43 Abbildungen

• Preis Hardcover: EUR 19,99

• ISBN Hardcover: 978-3-759875-25-9

• Preis Softcover: EUR 14,99

• ISBN Softcover: 978-3-759875-28-0



Erhältlich ist das Buch „Lufthansa Flug 540: Der erste Jumbo-Absturz ‒ als die ,Hessen’ von Nairobi ins Verderben startete“ ab sofort über den Webshop des Verlages „Epubli“. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN über alle Buchhandlungen sowie diverse Onlineplattformen bezogen werden.

Text & Fotos: Christian Becker