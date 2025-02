Argentinische Luftwaffe erhält erste F-16

Das bisher "leistungsfähigste" Kampfflugzeug der argentinischen Luftwaffe war der aus US-amerikanischer Produktion stammende unterschallschnelle Jagdbomber A4 Skyhawk. Zuletzt sollen noch etwa 10 Stück flugfähig gewesen sein. Zur Modernisierung seiner Luftstreitkräfte hatte das südamerikanische Land daher 24 gebrauchte F-16 aus dänischen Bestanden angekauft. Der Auftrag - inklusive der Beschaffung einiger Simulatoren - hat einen Wert von rund 300 Millionen US-Dollar.

Das erste Exemplar, eine zweisitzige F-16B Block 10 mit der taktischen Nummer M-1210 am Heck, traf im Dezember 2024 in Argentinien ein und wurde jetzt in einer feierlichen Zeremonie der Öffentlichkeit präsentiert. Bis Ende des Jahres sollen sechs weitere Maschinen an Argentinien ausgeliefert werden.

(red)