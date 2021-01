Saab 105 "Golden Tiger" kommt in den Hangar 7

Ausgeflottet und mit einer letzten Mission verabschiedet wurden die Saab 105 des Bundesheeres Ende des vergangenen Jahres.

Doch jetzt erhob sich die Saab 105 in der "Golden Tiger" Sonderlackierung noch einmal in die Lüfte. Wie "Militär Aktuell" berichtet, soll die Maschine bis Jahresmitte im Hangar 7 der Flying Bulls in Salzburg ausgestellt und so für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Ehre des letzten Fluges gebührte Brigadier Gerfried Promberger, Kommandant der Luftraumüberwachung des Bundesheeres, sowie der Kommandant der Düsentrainerstaffel des Überwachungsgeschwaders, Oberstleutnant Jürgen Cirtek.

Derzeit ist der Hangar 7 wegen des Lockdowns allerdings geschlossen. Wann genau er seine Pforten wieder öffnen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

(red)