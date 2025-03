ANA und Air India erweitern ihre Codeshare-Zusammenarbeit

ANA All Nippon Airways, Japans größte und seit 12 Jahren in Folge mit 5 Sternen ausgezeichnete Fluggesellschaft, erweitert zum 30. März 2025 die Zusammenarbeit mit Air India, Indiens führender Full-Service-Airline und – ebenso wie ANA – Mitglied der Star Alliance.

Beide Partner weiten das Codeshare-Abkommen auf die neue Air India-Strecke Tokio/Haneda – Delhi sowie auf sechs weitere Ziele in Indien und im Gegenzug sechs Inlandsziele in Japan aus. Die Passagiere werden am Flughafen Delhi nahtlos an die von Air India durchgeführten Inlandsflüge angeschlossen, die im selben Terminal (Terminal 3) starten. Die zusätzlichen Strecken und Services sollen den Passagieren auf ihren Flügen zwischen Indien und Japan ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis bieten.

„Um den Austausch zwischen Japan und Indien zu fördern, erweitert ANA die Codeshare-Partnerschaft mit dem Star Alliance Partner Air India“, sagte Katsuya Goto, Executive Vice President of Alliances and International Affairs von ANA. „Die Erweiterung umfasst zusätzliche Codeshare-Optionen aus Delhi zu sechs Zielen in Indien. Sie bietet den Fluggästen nahtlose Verbindungen, was insbesondere für Premium-Kunden ein besseres Reiseerlebnis darstellt. Dies ist ein bedeutender Schritt in unseren fortlaufenden Bemühungen, Kundinnen und Kunden auf Flügen zwischen Japan und Indien ein hervorragendes Reiseerlebnis zu bieten.“

„Unsere vertiefte Partnerschaft mit ANA erschließt unseren Gästen Japan wie nie zuvor. Indem wir unseren Gästen einen einfachen Zugang zum innerjapanischen Streckennetz der ANA bieten, schlagen wir eine stärkere Brücke zwischen unseren beiden Ländern. Wir kombinieren die Reichweite der ANA mit dem umfangreichen indischen Streckennetz von Air India. Das erleichtert das Reisen für unsere gemeinsamen Gäste“, sagte Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India.

Mit dem erweiterten Codesharing können ANA Mileage Club-Mitglieder weiterhin Meilen auf von Air India durchgeführten Flügen sammeln und einlösen. In Japan umfasst das Codesharing die Flüge ab Haneda zu den Zielen Itami, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, Okinawa und Hiroshima. Auf indischer Seite sind die Codeshares verfügbar für Flüge ab Tokio/Haneda nach Delhi und weiter nach Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Chennai und Pune.

