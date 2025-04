Pakistan sperrt Luftraum für indische Flugzeuge - Air India tankt in Wien

Pakistan hat seinen Luftraum für alle Flugzeuge indischer Fluglinien gesperrt. Das gilt laut NOTAM der pakistanischen Zivilluftfahrtbehörde auch für Flugzeuge, die nur geleast sind aber für indische Airlines fliegen.

A0220/25 NOTAMN Q) OPXX/QRACD/IV/NBO/W/000/999/2945N06905E999 A) OPKR OPLR B) 2504241230 C) 2505232359EST E) PAKISTAN AIRSPACE NOT AVBL FOR INDIAN REGISTERED ACFT AND ACFT OPERATED/OWNED OR LEASED BY INDIAN AIRLINES/OPERATORS INCLUDING MILITARY FLIGHTS. F) GND G) UNL) -NOTAM Pakistan Civil Aviation Authority

Das führt dazu, dass zahlreiche indische Langstreckenflüge nun bis auf Weiteres zusätzliche Tankstopps einlegen müssen, weil sie den pakistanischen Luftraum nicht mehr benutzen dürfen. Bis auf Weiteres kommen deshalb täglich bis zu 2 Maschinen der Air India nach Wien, um aufzutanken.

Für morgen, 26. April 2025, sind derzeit geplant

AI 186 aus Vancouver, Planankunft 06:10 Uhr Lokalzeit / Planabflug nach Delhi 07:10 Uhr

AI 174 aus San Francisco / Planankunft 06:40 Uhr Lokalzeit / Planabflug nach Delh 07:40 Uhr

Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch andere Air India Langstreckenflüge auf dem VIE einen Fuel Stop einlegen.

