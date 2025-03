AUA und Lufthansa haben Teheran-Flüge wieder aufgenommen

Nach monatelanger Unterbrechung wegen der vom Iran ausgehenden Sicherheitsbedrohung im Nahen Osten, haben die AUA und ihre Konzernmutter Lufthansa ihre Flüge nach Teheran, die Hauptstadt der Islamischen Republik Iran, mit Anfang März wieder aufgenommen.

Austrian Airlines fliegt derzeit von Wien aus viermal pro Woche in die Islamische Republik Iran: am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag.

Hintergrund

Die Islamische Republik Iran führte wiederholt große Terrorangriffe mit Raketen auf Israel durch. Außerdem unterstützt das islamistische Mullah-Regime im Iran, in dem Oppositionelle und Frauen, die beispielsweise gegen den Kopftuchzwang protestieren, regelmäßig vom Regime gefoltert und ermordet werden, unter anderem die radikale libanesische muslimische Terrororganisation Hisbollah, die vom Südlibanon aus Raketenterror gegen Israel betreibt. Die Islamische Republik Iran ist seit Jahrzehnten in den internationalen Terrorismus verstrickt und wurde deshalb zuletzt mit neuen Sanktionen belegt. Die Islamische Republik Iran steht unter anderem im Verdacht, in den Terroranschlag auf Pan Am 103 (Lockerbie) verwickelt zu sein.

(red )