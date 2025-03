Israel plant neuen Flughafen bei Beersheba

In Israel soll in der Nähe der Hauptstadt der Negev-Wüste, Beersheba, ein neuer internationaler Flughafen errichtet werden. Die entsprechenden Baupläne wurden am vergangenen Sonntag, den 23. März 2025, genehmigt und werden voraussichtlich in der kommenden Woche vom Plenum des Parlaments abgesegnet.