Mit Video: EL AL Israel Airlines Boeing 777 am Flughafen Wien

Auch am 21. Dezember 2023 setzte EL AL Israel Airlines auf ihrem Kurs nach Wien wieder Großraumgerät ein.

Am gestrigen Donnerstag führte Israels Flagcarrier EL AL den Kurs LY 361/362 mit der Boeing 777-258ER, 4X-ECF, durch.

Ankunft auf der Piste 34 - man beachte den Seitenrudereinsatz, der wegen des starken Seitenwindes erforderlich ist - Video: Austrian Wings Media Crew

Das zweistrahlige Langstreckenflugzeug wurde im August 2007 direkt von Boeing an EL AL Israel Airlines ausgeliefert und auf den Namen "Kiryat Shmona" getauft. Das ist der Name einer Stadt im Nordbezirk Israels am nordwestlichen Rand der Huleebene.

Auch in der nächsten Zeit ist vermehrt mit dem Einsatz von Großraumgerät durch EL AL auf den Wien-Flügen zu rechnen, also Augen auf auf "Flightradar24" und "Gut Licht" ... :-)

Fotoimpressionen

EL AL - ein fliegender Botschafter Israels, der einzigen Demokratie des gesamten Nahen Ostens, die sich seit dem 7. Oktober 2023 in einem Verteidigungskrieg gegen radikal-islamischen Terror befindet. EL AL ist die Brücke Israels zur Welt.

Der Abflug erfolgte auf Piste 29.

(red)