Lufthansa Technik und Hebei Airlines unterzeichnen MRO-Vertrag für Triebwerke

Lufthansa Technik und die in Shijiazhuang ansässige Hebei Airlines stärken ihre langjährige Zusammenarbeit mit einem Vertrag über die Instandhaltung von Triebwerken. Die neue Vereinbarung umfasst die Wartung, Reparatur und Überholung (Maintenance, Repair and Overhaul, kurz: MRO) von CFM56-7B-Motoren, die in der Boeing-737-800-Flotte der chinesischen Fluggesellschaft eingesetzt werden. Die ersten Triebwerke werden bereits dieses Jahr bei Lufthansa Technik in Hamburg bearbeitet.

Beide Unternehmen verbindet bereits eine enge Geschäftsbeziehung, da Lufthansa Technik seit 2019 Mobile Engine Services für die chinesische Fluggesellschaft durchführt. Dazu gehören Quick-Repair-Services für die genannten CFM56-7B-Triebwerke, die zu einer längeren Einsatzzeit der Motoren beitragen, die Flugsicherheit erhöhen und Triebwerksabschaltungen während des Flugs verhindern.

(red GS / LHT)