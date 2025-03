Lufthansa Technik Malta baut neuen Hangar für 787-Dreamliner-Kabinenmodifikationen

Lufthansa Technik Malta, das europäische Kompetenzzentrum für Base-Maintenance-Services an Großraumflugzeugen im Netzwerk von Lufthansa Technik, erweitert seinen Standort und seine Kapazitäten: In einem neuen, 6.400 Quadratmeter großen Hangar sollen ab Herbst 2026 Base-Maintenance-Arbeiten und insbesondere Kabinenmodifikationen an 787 Dreamlinern stattfinden. Als dafür von Boeing lizensiertes Service Center ist Lufthansa Technik der weltweit einzige MRO-Anbieter (Maintenance, Repair and Overhaul), der die Kombination aus Engineering und Implementierung neuer Kabinen für diesen Flugzeugtyp durchführen darf. Der moderne Neubau wird Platz für ein Großraumflugzeug bieten. Zusätzlich entstehen drei Parkplätze für

Standardrumpfflugzeuge. Durch die Erweiterung werden etwa 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Lufthansa Technik hat die Vertragsunterzeichnung für dieses Projekt am Mittwoch mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft auf Malta gewürdigt.

"Mit der Erweiterung unseres Base-Maintenance-Standortes auf Malta stärken wir das weltweite Netzwerk von Lufthansa Technik und erreichen neben dem bereits angekündigten Bau von zwei neuen Betriebsstätten in Portugal und Kanada innerhalb weniger Monate einen weiteren wesentlichen Meilenstein unserer Unternehmensstrategie", sagte Harald Gloy, Chief Operating Officer bei Lufthansa Technik. "Lufthansa Technik Malta wird der weltweit erste Standort, an dem Lufthansa Technik als von Boeing lizenziertes Service Center Kabinenmodifikationen am 787 Dreamliner durchführen wird. Damit schaffen wir nicht nur neue Möglichkeiten für unsere Kunden, sondern auch hochqualifizierte Arbeitsplätze in Malta."

Mit dem zusätzlichen Hangar, der an die bestehenden Gebäude angrenzen wird, wird Lufthansa Technik Malta über insgesamt vier Hangars verfügen, in denen Instandhaltungsarbeiten an fast allen kommerziellen Airbus-Flugzeugen - außer der A380 - sowie am Boeing 787 Dreamliner stattfinden. Der neue Hangar soll nach einer Bauzeit von ungefähr 18 Monaten voraussichtlich im Herbst 2026 in Betrieb genommen werden.

Durch die Erweiterung der Kapazitäten wird das Unternehmen bis zur Inbetriebnahme des neuen Hangars rund 70 weitere Mitarbeiter einstellen und dann fast 650 Menschen beschäftigen.

Lufthansa Technik hat im vergangenen Jahr die Lizenz von Boeing erhalten, um Kabinenmodifikationen an 787 Dreamlinern durchzuführen. Seitdem laufen die dafür notwendigen Vorbereitungen. Das erste Projekt soll dieses Jahr in einem der bereits bestehenden Hangars auf Malta stattfinden. Als von Boeing lizensiertes Service Center für 787-Kabinenmodifikationen darf Lufthansa Technik eine neue Kabinenausstattung entwickeln, das dazugehörige Engineering bereitstellen und die Integration entsprechend der Wünsche der Kunden durchführen. Mit der von Boeing erteilten Lizenz wird Lufthansa Technik außerdem die Zertifizierung übernehmen.

(red / LHT)