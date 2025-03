Wizz Air eröffnet Frauen mehr Chancen im Cockpit

So setzte die Fluggesellschaft am Frauentag am Samstag auch ein symbolisches Zeichen, indem sie auf mehreren Strecken spezielle Flüge mit einer ausschließlich weiblichen Besatzung organisierte. Diese reinen Frauenflüge, 2022 von Wizz Air ins Leben gerufen, sollen die bewusste Anerkennung und Förderung geschlechtlicher Parität in der Luftfahrt unterstreichen. Wizz Air setzt sich dafür ein, die Geschlechterdiversität in der gesamten Luftfahrtindustrie zu verbessern und den Anteil von Frauen in allen Funktionen der Fluggesellschaft weiter zu erhöhen. Der Anteil der weiblichen Piloten von Wizz Air stieg stetig von 3,1 Prozent im Jahr 2014 auf 5,4 im Jahr 2024 und erreicht damit den Spitzenwert der Branche.

Die Steigerung ist unter anderem auf gezielte Programme und Initiativen zurückzuführen, die darauf abzielen, mehr Frauen für die traditionell von Männern dominierte Luftfahrtindustrie zu gewinnen. Durch Projekte wie "She Can Fly", welches weiblichen Anwärtern attraktive Finanzierungsmodelle bietet, will das Unternehmen den Frauenanteil weiter erhöhen – mit dem Ziel, bis 2030 mindestens sieben Prozent zu erreichen. Zusätzlich zu diesem Programm führt Wizz Air auch die Initiative "Cabin Crew to Pilot" durch, die 2022 ins Leben gerufen wurde und bereits erste Absolventen hervorgebracht hat, von denen elf Prozent Frauen sind.

Wizz Air unterstützt Frauen auch beim Aufstieg in Management- und Führungspositionen. In der Unternehmensführung hat der Frauenanteil deutlich zugenommen, und bis zum Jahr 2026 will die Fluggesellschaft die Mitwirkung von Frauen im Management auf mindestens 40 Prozent erhöhen – ein Meilenstein, der bereits in Reichweite ist. Das Engagement von Frauen im Top-Management (CEO, Abteilungsleiter, Direktor oder Chief Officer) hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt und ist von 14,3 im Jahr 2004 auf 32,1 Prozent im Jahr 2024 gestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil weiblicher Mitarbeitenden in allen anderen Bereichen von 20 im Jahr 2004 auf 42,5 Prozent im Jahr 2024 gestiegen. „Am Weltfrauentag feiern wir nicht nur die Errungenschaften von Frauen, sondern zeigen auch echte Fortschritte,“ erklärt Yvonne Moynihan, Corporate und ESG Officer bei Wizz Air. Im Jahr 2024 habe sich die Zahl der eingeschriebenen weiblichen Kadetten im Vergleich zum ersten Jahr des Programms verdreifacht, und im Juli dieses Jahres werde die erste Klasse der "She Can Fly"-Kadetten ihren Abschluss machen und damit ihre Karriere als zukünftige Pilotinnen starten.

Wizz Air bietet derzeit 94 Strecken in 15 Länder von elf deutschen Flughäfen an: Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin und Stuttgart. Seit ihrem Start in Deutschland im Jahr 2004 hat die Fluggesellschaft über 50 Millionen Passagiere von und nach Deutschland befördert. In Österreich unterhält die Fluggesellschaft eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red PG / W6)