Wizz Air wird Partner von Banking-App Revolut

Mit Revolut Pay können Revolut-Kunden Wizz Air Flüge buchen, ohne ihre Zahlungsdaten eingeben zu müssen – indem sie in der Wizz Air-App beim Check-out auf "Revolut Pay" klicken und auf die Website gelangen. Dort können sie ihren Flug in Sekundenschnelle kaufen und die Zahlung sicher über ihre Revolut-App genehmigen, geschützt durch einen Passcode oder eine biometrische Identifizierung.

Im Rahmen der Partnerschaft können alle neuen Revolut-Nutzer bis zu 25 Euro zurückerhalten, nachdem sie sich angemeldet und ihre ersten fünf Euro bei Revolut ausgegeben haben. Revolut Pay-Kunden können auch RevPoints – das Treueprogramm von Revolut – sammeln und bei Revolut Pay-Einkäufen oder bei Wizz Air-Flügen einlösen. Ab sofort bis zum 4. April 2025 können Kunden, die Wizz Air-Flüge mit Revolut Pay bezahlen, das Zehnfache an RevPoints für ihre Einkäufe sammeln. Im vergangenen Jahr hat Wizz Air seine Zahlungsoptionen an Bord erweitert, um auch dort Zahlungen mit Revolut-Karten zu akzeptieren.

Im Jahr 2024 haben weltweit mehr als eine Million Kunden bei über 25.000 Händlern mit Revolut Pay bezahlt. „Diese Partnerschaft bietet 62 Millionen Wizz Air-Passagieren Zugang zu den innovativen Fintech-Lösungen von Revolut, zu günstigeren Zahlungsoptionen und letztendlich zu niedrigeren Flugpreisen," erklärt Ian Malin, Chief Financial Officer bei Wizz Air. "Gerade im Reisebereich können die Bezahlvorgänge extrem komplex und langwierig sein”, ergänzt Alex Codina, General Manager of Acquiring bei Revolut. „Wir sind der Meinung, dass dies nicht sein sollte. Die Partnerschaft mit vertrauenswürdigen und innovativen Marken wie Wizz Air ermöglicht es uns, die Zukunft des Zahlungsverkehrs in der Branche gemeinsam weiter zu gestalten."

Wizz Air bietet derzeit 94 Strecken in 15 Länder von elf deutschen Flughäfen an: Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig, Berlin und Stuttgart. Seit ihrem Start in Deutschland im Jahr 2004 hat die Fluggesellschaft über 50 Millionen Passagiere von und nach Deutschland befördert.

Wizz Air betreibt eine Flotte von 229 Flugzeugen des Typs Airbus A320 und A321.

(red / W6)