Friedrichshafen: Ab dem 02. Juni 2025 mit Wizz Air nach Belgrad

In weniger als zwei Stunden Flugzeit geht es dann vom Bodensee nach Belgrad, geflogen wird montags, mittwochs und freitags jeweils um 18:35 Uhr, der Rückflug startet in Serbien um 16:15 Uhr.



„Wir freuen uns sehr über die neue Strecke nach Belgrad, die unser Angebot um eine spannende Destination erweitert. Sie bietet eine ideale Verbindung für die serbische Community in der Region, aber auch für alle, die diese spannende Stadt entdecken möchten“, so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports Friedrichshafen.

(red / FDH)