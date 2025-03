Neues Buch: "Tarom Flug 371, Rumäniens schwerste Luftfahrtkatastrophe"

Mit 60 Toten, darunter auch Kleinkinder und eine Stewardess, deren 11-jähriger Sohn Bogdan durch das Unglück zum Vollwaisen wurde, ist der Absturz des Airbus A310-324, YR-LCC, der Fluggesellschaft TAROM am 31. März 1995 kurz nach dem Start in Bukarest auch heute noch das folgenschwerste Unglück in der Geschichte der gesamten rumänischen Luftfahrt. Das kürzlich erschienene Buch „Tarom Flug 371, Rumäniens schwerste Luftfahrtkatastrophe“ zeichnet die Hintergründe und den Ablauf des Unglücks minutiös nach. Demnächst soll auch eine englische Version des Buches verfügbar sein.

Alle 60 Menschen an Bord des Airbus A310-324 mit dem Namen „Muntenia“ starben als Flug RO 371 der staatlichen rumänischen Fluggesellschaft TAROM am 31. März 1995, einem verschneiten kalten Freitag, nur rund eineinhalb Minuten nach dem Start vom Flughafen Bukarest in ein Feld stürzte und explodierte. Bis heute ist diese Tragödie die größte rumänische Luftfahrtkatastrophe überhaupt. Unter den Opfern waren auch 32 Belgier, darunter Personal der Botschaft, und einige US-Amerikaner. Weil es erst kurz zuvor eine Bombendrohung gegen den gleichen Flug gegeben hatte und Augenzeugen außerdem gesehen haben wollten, dass das Flugzeug schon in der Luft brannte, stand der Verdacht eines Terroranschlages im Raum. Sogar das FBI ermittelte deshalb.

Am Ende stellte sich aber heraus, dass dieser Crash auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen war. Eine schon bekannte technische Störung führte in Verbindung mit einigen weiteren Faktoren zur Katastrophe. Mit seiner ihm eigenen Akribie und Beharrlichkeit hat Luftfahrtexperte Patrick Huber diesen Unfall bis ins kleinste Detail rekonstruiert ‒ und dabei auch eine dramatische Familiengeschichte zutage gefördert, die selbst religiöse Menschen an ihrem Glauben zweifeln lässt.

Abgerundet wird dieses Sachbuch außerdem durch zwei Kapitel, in denen die Geschichte der betroffenen Fluglinie TAROM sowie die Entwicklung des Flugzeugmusters Airbus A310 und dessen Bedeutung auch für den Langstreckenbetrieb der österreichischen AUA ausführlich dargestellt sind.

Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem rumänischen Luftfahrtverein „Asociația Iubim Aviația“, der sich um die Erhaltung des Denkmals für die Absturzopfer an der Unfallstelle kümmert.

Informationen zum Buch

• Format: A5

• 88 Seiten

• 32 Abbildungen

• Preis Hardcover: EUR 18,99

• ISBN Hardcover: 978-3-819035-16-6

• Preis Softcover: EUR 13,99

• ISBN Softcover: 978-3-819035-24-1

Erhältlich ist das Buch „Tarom Flug 371 ‒ Rumäniens schwerste Luftfahrtkatastrophe“ ab sofort über den Webshop des Verlages „Epubli“. Außerdem kann es unter Angabe der ISBN über alle Buchhandlungen in Österreich und Deutschland sowie Onlinebuchhändler bezogen werden.

(red / PM)