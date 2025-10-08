KLM feiert 106 Jahre Verbindung mit den USA

Heute feiert KLM sein 106-jähriges Jubiläum mit der Eröffnung eines neuen Delfter Blauen Hauses: der ehemaligen Küsterresidenz Villa Rameau neben der Pieterskerk in Leiden. Die Pilgerväter verbrachten hier zwölf Jahre, bevor sie 1620 mit der Mayflower nach Amerika aufbrachen.

Von den Pilgern zum Joint Venture. Die Reise der Pilgerväter begann eine dauerhafte Verbindung über den Atlantik, die KLM seit 106 Jahren stolz aufrechterhält. Als älteste noch unter ihrem ursprünglichen Namen operierende Fluggesellschaft der Welt hat KLM eine Schlüsselrolle bei der Verbindung der Niederlande und Europas mit den Vereinigten Staaten gespielt. Als Teil der Air France-KLM-Gruppe und im Joint Venture mit Delta Air Lines befördert KLM jährlich Millionen von Passagieren zwischen Europa und den USA und bedient ein Netzwerk von fünfzehn US-Zielen. Diese Verbindungen fördern die Wirtschaft und den Wohlstand auf beiden Seiten des Ozeans.

„Mit der Eröffnung der Villa Rameau als unserem 106. Delfter Blauen Haus feiern wir nicht nur unseren Geburtstag, sondern auch die Bedeutung von Verbundenheit und Widerstandsfähigkeit. Diese Werte spiegeln sich in der Geschichte des Hauses und der Pilgerväter wider und bilden das Herzstück von KLM. Seit 106 Jahren knüpfen wir globale Verbindungen. Gerade in schwierigen Zeiten erinnert uns dieses Haus daran, wie wichtig es ist, in Verbindung zu bleiben. Es ist ein kleines Symbol mit einer großen Geschichte darüber, wie wir weiterhin innovativ sind und die Zukunft der Luftfahrt gestalten.“ Marjan Rintel, Präsidentin und CEO von KLM

Eine reiche Leidener Geschichte

Die Villa Rameau, heute Heimat des Leiden American Pilgrim Museum, hat eine bewegte Vergangenheit. Das erste Erntedankfest der Pilgerväter hier, inspiriert von der Befreiung von Leiden, entwickelte sich schließlich zu dem, was die Amerikaner als Thanksgiving kennen – eine Tradition, die noch heute jedes Jahr in der Pieterskerk gefeiert wird. Später spielte die Familie Rameau, die in dem Haus wohnte, eine entscheidende Rolle im lokalen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs. Dieser Ort in Leiden steht für Durchhaltevermögen in turbulenten Zeiten und das Knüpfen neuer Verbindungen – Werte, die KLM am Herzen liegen.

„Es ist uns eine Ehre, dass die Villa Rameau mit ihrer einzigartigen Geschichte und ihrer zentralen Lage in Leiden nun Teil der KLM-Miniaturhaussammlung ist. Dieses Haus erzählt einen wichtigen Teil der Geschichte Leidens, von den Pilgern bis zum Widerstand. Wir sind stolz, diese Geschichte auf diese besondere Weise mit der Welt zu teilen.“ Peter Heijkoop, Bürgermeister von Leiden

Über die Delfter Blauen Häuser

Seit den 1950er Jahren schenkt KLM Passagieren der World Business Class auf Interkontinentalflügen Delfter Blaue Häuser, gefüllt mit Bols Dutch Gin. Diese Miniaturen repräsentieren besondere Gebäude aus den Niederlanden und darüber hinaus und sind beliebte Sammlerstücke. Seit 1994 entspricht die Anzahl der Häuser dem Alter von KLM. Jedes Jahr am 7. Oktober, dem Geburtstag von KLM, wird die Sammlung um ein neues Haus erweitert. Das jährliche KLM-Haus ist eine Hommage an Orte, die die Niederlande mit der Welt verbinden.

