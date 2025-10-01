KLM kündigt neues Servicekonzept für Interkontinentalflüge an

KLM Royal Dutch Airlines kündigt ein neues Servicekonzept sowohl für die World Business Class als auch für die Economy Class an. Durch eine veränderte Arbeitsorganisation entsteht mehr Raum für den persönlichen Kontakt mit den Passagieren. Gleichzeitig wird an der Kabinengestaltung der Interkontinentalflotte gearbeitet, was zu einer Erhöhung der Sitzplatzanzahl führen wird. Mit diesen Änderungen möchte KLM auf die Wünsche der Passagiere eingehen und den verfügbaren Platz in der Kabine optimal nutzen. Die Änderungen werden ab 2027 umgesetzt.

Neues Geschirr für die World Business Class

KLM setzt die Zusammenarbeit mit Marcel Wanders fort. Der international renommierte niederländische Designer entwirft speziell für die World Business Class von KLM neues Geschirr. Das neue Geschirr wird auch eine neue Präsentation der Gerichte beinhalten. KLM plant auch die Einführung neuen Geschirrs. Marcel Wanders, Designer des neuen Geschirrs: „Als Designer niederländischer Herkunft bin ich stolz, erneut Geschirr für KLM entwerfen zu dürfen. Es ist ein modernes Design aus wunderschönem Kristallglas, Bone China, Edelstahl und anderen edlen Materialien. Natürlich bin ich gespannt, wie die Gerichte auf den Tellern aussehen und wie die Passagiere der World Business Class sie finden.“

Neues Konzept für die Economy Class

KLM führt in der Economy Class ein neues Servicekonzept ein. Ziel ist es, warme Gerichte schneller zu servieren und mehr Raum für den persönlichen Kontakt mit den Passagieren zu schaffen. So kehrt beispielsweise das Begrüßungsgetränk zurück, das zusätzliche Interaktion ermöglicht.

Mehr Passagiere an Bord willkommen

KLM passt das Layout ihrer interkontinentalen Boeing-Flotte an. Dank der neuen Arbeitsweise und der effizienteren Beladung werden weniger Trolleys an Bord benötigt. Dadurch kann KLM die hochgeschätzte Premium Comfort Class erweitern, ohne die Beinfreiheit der Passagiere zu beeinträchtigen. Die Anzahl der Sitzplätze wird je nach Flugzeugtyp auf maximal 40 erhöht. Die neue Raumaufteilung ermöglicht es KLM außerdem, mehr Sitze in der Economy Class hinzuzufügen. Darüber hinaus werden in der World Business Class der Boeing 787-9 zwei zusätzliche Sitze geschaffen.

„Unsere Premium Comfort Class wird von Passagieren sehr geschätzt und ist oft ausgebucht. Die Menschen wollen reisen, und die Nachfrage nach einzigartigen und luxuriöseren Reisen steigt. Mit den geplanten Umbauten können wir die Anzahl der Premium Comfort Sitze erweitern. Neben der optimalen Raumnutzung an Bord investieren wir gleichzeitig in ein moderneres Produkt mit mehr Raum für persönlichen Kontakt. So fliegen, verbessern und innovieren wir weiter.“ Paul Terstegge, Executive Vice President Inflight Services KLM.

Die Umbauten werden in der kommenden Zeit weiterentwickelt und an Bord getestet.

