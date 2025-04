Servus und Gruezi – Austrian Airlines feiert 20 Jahre Direktverbindung Wien – Basel

Seit 20 Jahren werden Austrian Airlines Passagiere mit einem „Servus und Gruezi in Basel“ am EuroAirport Basel-Mulhouse herzlich begrüßt. „Basel ist für uns eine sehr spannende Destination. Zum einen gilt die drittgrößte Stadt der Schweiz absolut zurecht als Kulturhauptstadt des Landes und ist somit eine ideale Citytrip-Empfehlung. Zum anderen ist der EuroAirport ob der geografisch idealen Lage sehr attraktiv für Reisende aus der Schweiz sowie aus den Grenzregionen Deutschlands und Frankreichs. Und diesen Gästen bieten wir mit unseren zwei Verbindungen an sechs Wochentagen die ideale Anbindung an den Hub in Wien“, freut sich Annette Mann, CEO der Austrian Airlines, über das runde Jubiläum der Destination.

„Wir gratulieren Austrian Airlines herzlich zum 20-jährigen Jubiläum der Verbindung zwischen Wien und dem EuroAirport. Diese Strecke ist ein wichtiger Bestandteil unseres Streckennetzes und verbindet unsere Region zuverlässig mit dem Austrian Airlines-Hub Wien. Die langjährige Partnerschaft mit Austrian Airlines ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Kontinuität und einer gemeinsamen Vision für qualitativ hochwertigen Luftverkehr. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit und viele weitere Jahre dieser bedeutenden Verbindung,“ so Monica Linder-Guarnaccia, Leiterin Marketing EuroAirport.

Im aktuellen Sommerflugplan fliegt Austrian an sechs Tagen der Woche jeweils um 08:15 Uhr in der Morgenrotation und um 18:20 Uhr in der Abendrotation nach Basel. Retour nach Wien geht es dann jeweils um 10:20 Uhr vormittags bzw. um 20:25 Uhr abends.

(red / OS)