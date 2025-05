Flughafen Klagenfurt: Charterflüge nach Paros gestartet

Am Samstag hob erstmals in dieser Sommersaison der gute gebuchte Charterflug vom Klagenfurt Airport zur griechischen Insel Paros ab. Die beliebte Verbindung wird in bewährter Zusammenarbeit durch den Kärntner Reiseveranstalter und Griechenland-Spezialisten Springer Reisen durchgeführt und bringt Urlauberinnen und Urlauber jeweils samstags direkt auf die Kykladeninsel, die für ihre malerischen Orte, traumhaften Strände und ihre authentische Gastfreundschaft bekannt ist. Über einen kurzen privaten Schiffstransfer ist auch die benachbarte Insel Naxos, seit Jahren ein Sehnsuchtsort für Griechenland-Kenner, bequem erreichbar – ideal für eine Inselkombination.

Ursprünglich bis in den September geplant, kann die Verbindung aufgrund fehlender Slot-Kapazitäten am Flughafen Paros im heurigen Sommerflugplan ungeplanter Weise nur bis 19. Juli angeboten werden. Der letzte Abflug ab Klagenfurt ist somit in der Vorwoche am 12. Juli 2025.

Andrea Springer, Geschäftsführerin von Springer Reisen, betont: „Wir freuen uns sehr, trotz der verkürzten Saison unseren Gästen auch heuer wieder ein Stück griechisches Lebensgefühl direkt ab Kärnten bieten zu können. Paros ist vor allem bei Griechen eine beliebte Alternative zu Mykonos. Der malerische Hafen von Naoussa zählt zu den ältesten und schönsten der Kykladen. Naxos ist etwas Besonderes. Wer hier Urlaub macht, kommt garantiert wieder.“

Sommercharter Klagenfurt – Paros:

Zeitraum: 24. Mai – 19. Juli 2025

Airline: Avantiair, Q400

Flugzeiten:

Abflug Klagenfurt Ankunft Paros Tag Flugnr. 14:20 18:05 Samstag ATV614 Abflug Paros Ankunft Klagenfurt Tag Flugnr. 10:30 13:35 Samstag ATV613

Alle Zeiten sind Ortszeiten, Änderungen vorbehalten.

Über den Flughafen Klagenfurt

Der Flughafen Klagenfurt wird durch Austrian Airlines ganzjährig mit bis zu 13 wöchentlichen Direktflügen im Tagesrand an den Hub Wien angebunden. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind über 80 Ziele in ganz Europa und weltweit mit attraktiven Transferzeiten an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden. SkyAlps fliegt von Mai bis Oktober 2025 bis zu 2 Mal wöchentlich direkt von Klagenfurt nach Hannover. Eurowings bietet ab Anfang Mai 2025 wieder 2 wöchentliche Flüge direkt von Klagenfurt nach Köln. Ryanair verbindet Klagenfurt ganzjährig mit 2 wöchentlichen Direktflügen mit London-Stansted und im Sommer (ab Ende März 2025) mehrmals wöchentlich mit Alicante und bis zu 5 Mal mit Palma de Mallorca. Mit Springer Reisen geht es im Sommer 2025 wieder direkt in das griechische Inselparadies Paros bzw. Naxos.

(red / KLU)