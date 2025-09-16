Neu ab Dezember 2025: Klagenfurt wird neue AIRail Destination

ÖBB und Austrian Airlines nehmen Klagenfurt-Wien ab 14. Dezember neu im AIRail-Angebot auf.

Eine gemeinsame Erfolgsstory schlägt ein neues Kapitel auf: „Vom Zug zum Flug“ – unter diesem Motto können Fluggäste von Austrian Airlines in bewährter Manier seit elf Jahren für die Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat aus den Städten Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck bequem und einfach das gemeinsame Angebot „AIRail“ von ÖBB und Austrian Airlines nutzen.

Ab 14. Dezember 2025 wird auch Klagenfurt eine AIRail-Destination – möglich macht dies die Inbetriebnahme der Koralmbahn. Mit Start des neuen Fahrplans geht es dann täglich im 2-Stunden-Takt insgesamt sieben Mal – mit einer Gesamtfahrzeit von knapp unter vier Stunden – mit dem AIRail-Angebot direkt und ohne Umsteigen von Klagenfurt Hauptbahnhof (Kürzel: KGV) nach Flughafen Wien (VIE) und retour.

„Wir freuen uns, dass wir das etablierte und beliebte ‚AIRail‘-Angebot ab 14. Dezember nochmals erweitern können und somit unsere multimodale Verkehrspartnerschaft mit den ÖBB weiter vertiefen. Gäste aus dem Süden Österreichs haben damit eine zusätzliche attraktive Anbindung für ihre Reiseplanung über das Drehkreuz Wien zur Verfügung“, betont Austrian Airlines CEO Annette Mann. Im aktuellen Winterflugplan stehen auch zwei tägliche Verbindungen – durchgeführt von Austrian Airlines Wetlease-Partner Braathens Regional Airlines – für die Reiseplanung zwischen Klagenfurt und Wien zur Verfügung.

„Intermodales Reisen liegt weiter voll im Trend. Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn feiern wir einen historischen Meilenstein im Bahnverkehr, wodurch sich ab Dezember neue, attraktive Reisemöglichkeiten ergeben. Das gilt auch für unser gemeinsamen AIRail-Angebot: Ab Fahrplanwechsel fahren sieben direkte Züge zwischen Klagenfurt Hauptbahnhof und dem Flughafen Wien und machen die klimafreundliche Anreise zum Flughafen noch attraktiver“, freut sich Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG.

Buchbar ist die Strecke Klagenfurt – Flughafen Wien als AIRail-Verbindung ab Oktober über www.austrian.com oder jedes Reisebüro. Mit nur einem Ticket für Zug und Flug sind dann alle über 125 Destinationen im Streckennetz von Austrian Airlines erreichbar.

AIRail-Verbindungen tagsüber im 2-Stunden-Takt

Der erste tägliche Zug fährt von KGV jeweils um 04:58 Uhr ab und erreicht den Flughafen Wien um 08:57 Uhr. Weitere Abfahrten ab KGV erfolgen um 07:02 Uhr, 09:02 Uhr, 11:02 Uhr, 13:02 Uhr, 15:02 Uhr und 18:02 Uhr.

Der erste tägliche Zug ab VIE fährt jeweils um 08:02 Uhr ab und erreicht um 11:58 Uhr den Klagenfurter Hauptbahnhof. Weitere Abfahrten erfolgen um 10:02 Uhr, 12:02 Uhr, 14:02 Uhr, 16:02 Uhr, 18:02 Uhr und dann noch um 20:02 Uhr.

Weitere Vorteile für AIRail-Kunden im Überblick:

Check-In via austrian.com

Kostenlose Sitzplatzreservierung für alle AIRail-Passagiere im gekennzeichneten Sitzplatzbereich

Austrian Business Class Gäste, HON Circle Member und Senatoren nutzen vor der Abreise außerdem die ÖBB Lounge an den Hauptbahnhöfen in Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz und neu auch Klagenfurt kostenfrei

Snack-Gutschein in der 1. und 2. Klasse (Ausgabe durch die Zugbegleiter)

Mit „AIRail“-Fahrten sammeln Miles & More Kunden auch Meilen und Points

Anschlussgarantie: Im Falle einer Verspätung werden Betroffene gratis auf die nächste Flugverbindung umgebucht

Weitere Information zu „AIRail“ unter https://www.austrian.com/at/de/airail-zug-und-flug

(red / OS)