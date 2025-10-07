Flughafen Klagenfurt will Grundstücke verwerten

Der Flughafen Klagenfurt startet umfassende europaweite Ausschreibungen zur Entwicklung von über 420.000 Quadratmetern hochwertiger Flächen auf dem Flughafenareal. Ziel ist die Ansiedlung zukunftsweisender Projekte, die den Standort wirtschaftlich stärken und strategisch weiterentwickeln.

Der Flughafen Klagenfurt versteht sich als integraler Bestandteil der regionalen Infrastruktur und als Katalysator für wirtschaftliche Innovationen und als Partner für die Tourismusregion Kärnten. Der Flughafen trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.

Des Weiteren verfügt er über großflächige, nicht betriebsnotwendige Flächen, die große Potentiale für Investitionen an einem internationalen Verkehrsflughafen bieten. Die Entwicklung dieser Areale mit einer möglichen Anbindung an eine Start- und Landebahn stellen in Mitteleuropa eine Seltenheit dar. Zusätzliche Attraktivität gewinnen die Flächen durch die unmittelbare Nähe zur Kärntner Landeshauptstadt, einer direkten Autobahnanbindung (A2) sowie eines möglichen Bahnanschlusses.

Konkret sollen Flächen im Süden, Norden und Südosten des Flughafenareals im Ausmaß von insgesamt über 420.000 m² verwertet werden. Um maximale Transparenz und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die zur Verfügung stehenden Flächen europaweit ausgeschrieben.

Im Zuge dieser Verfahren werden sowohl Flächen mit konkreten Nutzungen, wie für einen Supermarkt und ein Hotel, als auch großflächige Liegenschaften zur Entwicklung und langfristigen Nutzung vergeben. Die Liegenschaften verbleiben dabei im Eigentum der Flughafenbetriebsgesellschaft.

Der Flughafen Klagenfurt positioniert sich mit diesen Ausschreibungen somit neben seiner Funktion als Infrastrukturbetreiber auch als Impulsgeber für die Region und bietet eine einmalige Chance zur Stärkung des Standorts sowie der Realisierung neuer und zukunftsweisender Projekte auf bisher ungenützten Flächen.

(red LM / KLU)