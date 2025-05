Wizz Air begrüßt seinen ersten Airbus A321XLR

Dieses hochmoderne Flugzeug, die jüngste Weiterentwicklung der A320neo-Familie von Airbus, erweitert die Reichweite von Single-Aisle-Jets auf ein noch nie dagewesenes Niveau und ermöglicht es Wizz Air, niedrige Flugpreise, verbesserten Komfort und einen äußerst effizienten Betrieb auf Strecken von mehr als sechs Stunden anzubieten - und das bei einer branchenweit führenden Reduzierung der Emissionen pro Passagier.

Mit seiner extra langen Reichweite (XLR) erweitert der A321XLR den Horizont für Wizz Air-Passagiere und bietet Nonstop-Flüge zu aufregenden neuen Zielen, die bisher nur mit Großraumflugzeugen von Langstreckenbetreibern mit hohen Tarifen erreichbar waren. Dies bedeutet mehr Direktflüge mit mehr Sitzen, ohne Business Class und zu noch günstigeren Tarifen - und das alles ohne Kompromisse beim Komfort.



Was Passagiere erwarten können:

Geräumige, moderne Kabinen mit dem bekannten Wizz Air-Komfort

Mehr Direktverbindungen, wodurch frustrierende Umsteigevorgänge entfallen und die Gesamtreisezeit verkürzt wird

Niedrigere Flugpreise, wobei Kundinnen und Kunden bei jedem Flug an erster Stelle steht

Deutlich reduzierter CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Großraumflugzeugen, die auf den gleichen Routen eingesetzt werden

Bei der Vorstellung der neuen Flugzeuge im Airbus-Auslieferungszentrum in Hamburg sagte Owain Jones, Chief Corporate Officer von Wizz Air: "Die Ankunft unseres ersten A321XLR ist ein entscheidender Moment für Wizz Air und unsere geschätzten Kundinnen und Kunden. Dieses Flugzeug ist eines der großartigen Ergebnisse unserer zwei Jahrzehnte langen erfolgreichen Zusammenarbeit mit unserem Hauptpartner Airbus, die eine Revolution im Flugverkehr darstellt und es uns ermöglicht, Nonstop-Interkontinentalflüge zu unschlagbaren Preisen anzubieten und gleichzeitig unser Engagement für Effizienz und emissionsarmes Fliegen beizubehalten. Unsere Passagiere kommen in den Genuss modernster Kabinenausstattung, eines leiseren Fluges und des treibstoffeffizientesten Flugzeugs seiner Klasse. Dies ist nicht nur ein Bekenntnis zu Innovation und Exzellenz, sondern setzt auch einen neuen Standard in der Luftfahrtindustrie. Die Zukunft des Reisens ist da, und wir sind gerade erst dabei, eine neue Ära des Reisens zu revolutionieren."

Customer First Commitment - Innovation als Kernstück unseres Customer Journey

Im Rahmen der kürzlich angekündigten Customer First Compass-Initiative ist die Aufnahme des Airbus A321XLR in die Flotte der Fluggesellschaft eine strategische Investition, die der Airline Wettbewerbsvorteile verschafft, sie von ihren ULCC-Konkurrenten abhebt und ein brandneues, aufregendes und umweltfreundlicheres Produkt auf den Markt bringt. Mit über 300 bestellten neuen Flugzeugen setzt die Fluggesellschaft weiterhin auf Reisen der nächsten Generation. Die Fluggesellschaft ist bestrebt, eine der jüngsten, sichersten und sparsamsten Flotten der Branche zu betreiben. Durch die Ausweitung ihrer Reichweite in Europa, Afrika, Zentralasien und dem Nahen Osten konzentriert sich Wizz Air darauf, ihren Passagieren mit dem Airbus A321 XLR günstige Interkontinentalflüge zu aufregenden neuen Zielen anzubieten. Wizz Air ist zu 100 Prozent digital ausgerichtet und stellt sicher, dass die Reise seiner Kunden von der Buchung bis zum Boarding nahtlos verläuft.

Benoît de Saint Exupéry, Chief Commercial Officer von Airbus, sagte: „Die Einführung der A321XLR in die Flotte von Wizz Air ist ein bedeutendes Ereignis. Wizz Air wird der erste Betreiber der A321XLR mit Triebwerken von Pratt & Whitney. Dieses Flugzeug der neuesten Generation wird Wizz Air dank seiner Reichweite - die längste, die ein Single-Aisle-Flugzeug jemals hatte - und seiner erhöhten Nutzlast herausragende wirtschaftliche Vorteile bringen. Wizz Air setzt ihr bemerkenswertes Wachstum fort, und Airbus bleibt an ihrer Seite und unterstützt die Expansion der Fluggesellschaft mit Flugzeugen der neuesten Generation, die ihre Kundinnen und Kunden zu unerschlossenen Zielen bringen.“



Mit neuer Triebwerkstechnologie zu weniger Emissionen

Der Airbus A321XLR bietet eine beeindruckende Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen pro Sitzplatz um 30 Prozent im Vergleich zu Konkurrenzflugzeugen der vorherigen Generation und ist damit ein wichtiges Element der laufenden Dekarbonisierungsstrategie von Wizz Air. Ausgestattet mit den neuesten aerodynamischen Verbesserungen, Pratt & Whitney GTF-Triebwerken und modernster Kabinentechnologie, gewährleistet dieses Flugzeug eine leisere, sanftere und angenehmere Reise für alle Kundinnen und Kunden und treibt die Auslastung des Flugzeugs auf ein noch höheres Niveau, was zu den niedrigsten Preisen führt.

„Der Airbus A321XLR mit GTF-Antrieb bringt neue Werte in das Marktsegment und erweitert die Wachstumsmöglichkeiten für unsere Airline-Kunden - und wir gratulieren Wizz Air als erstem von vielen Betreibern“, sagte Rick Deurloo, President Commercial Engines bei Pratt & Whitney. „Diese Auslieferung unterstreicht die Vorteile, die das GTF-Triebwerk mit seiner erstklassigen Treibstoffeffizienz und Betriebswirtschaftlichkeit bietet.“

Im Rahmen der Bestrebungen von Wizz Air, kontinuierlich Innovationen voranzutreiben und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, hat die Fluggesellschaft das Sitzmaterial Essence von Gen Pheonix für die Einführung ihrer neuen XLR-Flugzeuge ausgewählt. Essence ist ein Luftfahrtprodukt der nächsten Generation des Innovators für recycelte Materialien, das speziell für die Kreislaufwirtschaft entwickelt wurde und einen weiteren Beitrag zu Wizz Airs Verpflichtung zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes leistet. Essence kann am Ende seiner Nutzungsdauer vollständig recycelt werden. Fluggesellschaften, die sich für Essence entscheiden, können die Vorteile der geschlossenen Kreislauflösung von Gen Phoenix für Sitzmaterialien nutzen und gleichzeitig einen kritischen Abfallstrom vermeiden.

„Wizz Air ist einer unserer langjährigsten Kunden, und diese neue Vereinbarung markiert fast 15 Jahre Zusammenarbeit. Wir waren schon immer stolz darauf, mit Marken zusammenzuarbeiten, die ein starkes Umweltbewusstsein haben, und Wizz Air ist ein führendes Beispiel für eine Fluggesellschaft, die Nachhaltigkeit bei der Auswahl der bevorzugten Materialien und Lieferanten ernst nimmt. Seit der Zusammenarbeit mit Gen Phoenix hat Wizz Air mehr als 16 Tonnen Lederabfälle vor der Mülldeponie bewahrt und ihren CO2-Fußabdruck durch die Verwendung unseres recycelten Leders, das eine um mehr als 80 Prozent geringere CO2-Belastung als herkömmliches Leder aufweist, erheblich reduziert", sagte John Kennedy, CEO von Gen Phoenix.

Die Aufnahme der A321XLR in die Flotte von Wizz Air unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft für Innovation, Erschwinglichkeit und umweltfreundliches Wachstum. Die sechs A321 XLR-Flugzeuge, die Wizz Air im Jahr 2025 in seine Flotte aufnehmen wird, markieren den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels im Rahmen der Customer First Transformation des Unternehmens. Die ersten von vielen A321XLRs werden bald zu unglaublichen neuen Zielen fliegen und mehr Menschen mit der Welt verbinden - mit der besten Kombination aus Preis, Komfort und Effizienz. Willkommen in der Zukunft des Fliegens. Willkommen an Bord der A321XLR von Wizz Air und bleiben Sie dran für weitere spannende Ankündigungen.

(red / W6)