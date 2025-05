Neue Direktverbindung: Von Hamburg nach Jerewan mit Wizz Air

Ab Oktober erweitert Hamburg Airport sein internationales Angebot um ein ganz neues Flugziel: Die armenische Hauptstadt Jerewan wird erstmals nonstop ab Hamburg angeflogen. Die Flüge werden von der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air durchgeführt, die damit nicht nur ihr Angebot ab Hamburg weiter ausbaut, sondern in Jerewan auch eine neue Basis eröffnet. Die Strecke wird das ganze Jahr über dreimal pro Woche – jeweils montags, mittwochs und freitags – bedient. Tickets sind ab sofort über die Website von Wizz Air, die mobile App sowie in Reisebüros buchbar.

"Mit der neuen Direktverbindung nach Jerewan erschließen wir für unsere Passagiere ein weiteres faszinierendes Land im Streckennetz ab Hamburg Airport. Armenien begeistert mit seiner reichen Kultur, atemberaubenden Landschaften und herzlicher Gastfreundschaft. Wir freuen uns sehr, dass Wizz Air ihr Angebot ab Hamburg kontinuierlich erweitert und damit noch mehr attraktive Ziele für Norddeutschland schafft“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Wizz Air baut Angebot ab Hamburg deutlich aus

Mit der Aufnahme von Jerewan wächst das Wizz-Air-Streckennetz ab Hamburg auf insgesamt 10 Direktziele. Erst kürzlich wurden neue Verbindungen nach Kutaissi in Georgien und Sibiu in Rumänien eingeführt. Darüber hinaus bietet Wizz Air Nonstop-Flüge nach Danzig, Bukarest, Sofia, Tirana und weitere spannende Destinationen an. Damit stärkt die Airline ihre Präsenz am Hamburg Airport und bietet Reisenden aus Norddeutschland noch mehr Auswahl.

Armenien jetzt direkt ab Hamburg erreichbar

Erstmals können Reisende aus Hamburg und Norddeutschland mit der neuen Nonstop-Verbindung direkt und bequem Jerewan, die pulsierende Hauptstadt Armeniens, erreichen. Als eine der ältesten Städte der Welt und kulturelles wie wirtschaftliches Zentrum im Kaukasus begeistert Jerewan mit einer reichen Geschichte, eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten und einer lebendigen Gastronomieszene. Die neue Flugverbindung macht es jetzt besonders einfach und komfortabel, die vielfältigen Facetten Armeniens zu entdecken.

Flugdetails nach Jerewan im Überblick

Ab Oktober starten die neuen Nonstop-Flüge von Hamburg (HAM) nach Jerewan (EVN) dreimal pro Woche – jeweils montags, mittwochs und freitags. Im Oktober hebt das Flugzeug in Hamburg jeweils um 10 Uhr ab, ab November wird der Abflug auf 9:15 Uhr vorgezogen. In Jerewan erfolgt der Rückflug jeweils um 6:30 Uhr. Die Flugdauer beträgt je nach Saison und Windverhältnissen zwischen 4:30 und 5 Stunden. Tickets sind ab 69,99 Euro erhältlich und können über die Website oder die App von Wizz Air sowie in Reisebüros gebucht werden."

(red / HAM)